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إنتر ميلان يُصر على ضم نجم برشلونة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:12 م
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برشلونة
برشلونة
علي نبوي
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يُصر نادي إنتر ميلان الإيطالي على التعاقد مع لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال متوسط ميدان فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما كشفته تقارير صحفية في إسبانيا فإن نادي إنتر ميلان مصمم على التعاقد مع فيدال في يناير المقبل، في المقابل فإن برشلونة يرغب في بقاء اللاعب ضمن صفوفه.

صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية أفادت بأن البارسا لا يريد الاستغناء عن فيدال، وإنتر لا يزال يصر على التعاقد مع التشيلي.

وأضافت بأن دارة البلاوجرانا ترفض فكرة الاستغناء عن لاعب الوسط التشيلي لأنه لاعب لا يوجد مثل خصائصه في الفريق، ولكن إنتر يريد أن يقدم عرضا بـ 25 مليون يورو، في يناير أو سيكون إلزاميا في نهاية الموسم.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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الكلمات المفتاحية

جدول ترتيب الدوري الايطالي برشلونة انتر ميلان الدوري الايطالي

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