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زعيم المعارضة في تركيا يعلن موعد رحيل "أردوغان"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:58 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يرصد تصريحات كمال أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري عن حكم الرئيس التركي أردوغان.

وقال كمال أوغلو، إنه يجب العمل على حماية تاريخ وهوية وثقافة إسطنبول، وحل جميع مشكلات المدن التركية، مضيفا: "والآن كأن الخيانة لم تكف، فيبحثون عن خيانة مضاعفة.. يقولون سنفتح قناة في إسطنبول من البحر الأسود، لماذا ستفعلونها؟".

وأوضح أن المهندسين وعلماء البيئة يرفضون إنشاءها، ولكن أردوغان فقط هو من يقول سأفعلها، معقبا: "بأي فكر، وبأي منطق، بأي دراسة جدوى، موجها رسالة إلى أردوغان: "أنت ستذهب في أول انتخابات مقبلة، ألم يشبعون من خيانة إسطنبول؟، هل يمكن النطر إلى تاريخ وثقافة بعين التحول العمراني؟".
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الكلمات المفتاحية

زعيم المعارضة تركيا اردوغان

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