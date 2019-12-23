أسعار صرف الدولار اليوم في البنوك بعد وصولها لأدنى مستوى منذ "التعويم"

اسعار صرف الدولار فى البنوك الحكومية والخاصة

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع، بينما سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع.









وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16 جنيها للشراء و 16.09 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.98 جنيه للشراء و 16.08 جنيه للبيع، سجل سعر الدولار فى بنك عوده – مصر نحو 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، و سجل سعر الدولار فى بنك قطر الوطنى الأهلى 15.98 جنيه للشراء و 16.08 جنيه للبيع، و سجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع



