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أسعار صرف الدولار اليوم في البنوك بعد وصولها لأدنى مستوى منذ "التعويم"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:46 م
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اسعار صرف الدولار
اسعار صرف الدولار
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أسعار صرف الدولار

حافظت أسعار صرف الدولار على استقرارها في البنوك العاملة في مصر اليوم الاثنين 23-12-2019 ، وذلك بعد موجة من التراجع دفعته إلى دون مستوى 16 جنيهًا في البنوك خلال تعاملات الاسبوع الماضي وهو أقل مستوى له منذ تعويم الجنيه عام 2019، وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار صرف الدولار في البنوك وجاءت على النحو التالي:

اسعار صرف الدولار فى البنوك الحكومية والخاصة
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع، بينما سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16 جنيها للشراء و 16.09 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.98 جنيه للشراء و 16.08 جنيه للبيع، سجل سعر الدولار فى بنك عوده – مصر نحو 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك قطر الوطنى الأهلى 15.98 جنيه للشراء و 16.08 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع

اسعار صرف الدولار
اسعار صرف الدولار

 تراجع اسعار الدولار خلال 2019
وكانت اسعار صرف الدولار قد حققت تراجعا بنحو 11% أمام الجنيه خلال عام 2019 وذلك مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلى.

متوسط اسعار العملات اليوم في البنوك
سجل متوسط سعر الدولار 15.97 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع وفقا لموقع البنك المركزى المصرى اليوم الاحد   ، كما بلغ سعر اليورو 17.77 جنيه للشراء و 17.92 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.91 جنيه للشراء و 21.09 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.6 جنيه للشراء و 53.05 جنيه للبيع لدى بنك مصر ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.25 جنيها و4.29 جنيها .



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