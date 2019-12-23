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فايلر يفاجئ نجم الأهلي المُعار بكلمات تحفيزية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:47 م
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فايلر
فايلر
محمد الصو
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أشاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإمكانيات وقدرات لاعب الفريق المُعار خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأظهر فايلر، خلال جلسة جمعته مع معاونيه إعجابه الشديد بقدرات محمد شريف والمُعار إلى صفوف إنبي خلال الموسم الجاري، بعدما ظهر بمستوى مميز رفقة فريقه ومنافسته على لقب هداف الدوري المصري.

وخرج شريف من صفوف الأهلي، متجهًا للنادي البترولي بالصيف الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة، بناءًا على طلب من الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، بعدما خرج من حساباته خلال المباريات المحلية والإفريقية.

وأكد فايلر، أن خروج اللاعب عن عباءة المارد الأحمر وعدم قبوله الجلوس احتياطيًا أغلب فترات الموسم، هو القرار الأمثل والذي أضاف له الكثير وأظهره مجددًا على الساحة الكروية كونه هدافًا من الطراز الفريد.

وأوضح فايلر، أنه لن يقبل باستمرار أو تجديد إعارة اللاعب مجددًا في حال إستمراره على هذا الحال حتى نهاية الموسم، مشيرًا إلى أنه يملك حلولًا فردية قد تساعده في مشواره التدريبي مع الفريق.

على جانب آخر، قرر فايلر، مواصلة تدريبات الفريق غدا الثلاثاء دون راحة؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها 28 ديسمبر الجاري.

وكان رينيه فايلر المدير الفني للفريق، قد قرر عدم حصول الفريق على راحة، واستمرار تدريبات الفريق، بعد انتهاء مواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن الجولة العاشرة في بطولة الدوري العام.

وينصب تركيز الأهلي اليوم على مواجهة الاتحاد في بطولة الدوري العام، فيما يبدأ اعتبارا من غدٍ تحضيراته لمواجهة بلاتينيوم
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