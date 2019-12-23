Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيران: إذا فشل الأوروبيون في الوفاء بالتزامات الاتفاق النووي فسنتخذ الخطوة الخامسة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:31 م
Advertisements
إيران
إيران
محمد حسين
Advertisements

تحذر إيران من أنها ستأخذ الخطوات التالية بعيدًا عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، والمعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، مصرة على تنفيذ الإجراء إذا فشل شركاؤها الأوروبيون في الوفاء بالتزاماتهم، وفقًا لتصريحات الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، كما ذكرت وكالة مهر للأنباء.

 

وقال "شمخاني" يوم الأحد: "بدأت طهران خطوات مختلفة لتخفيض التزاماتها النووية السلمية من أجل الحفاظ على والتوازن في التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وإذا فشل الأوروبيون في الوفاء بالتزاماتهم، فسنتخذ الخطوة الخامسة"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

 

وأضاف "شمخاني"، أن الشركاء الأوروبيين هم الذين فشلوا في ضمان وضع إيران الاقتصادي بموجب خطة العمل المشتركة المشتركة وإنقاذ الصفقة بعد الانسحاب الأمريكي.

 

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن: "لقد كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الذي بدأ في تقليل التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة من خلال الخروج منها وبعد ذلك، أكملت أوروبا التدابير الأمريكية من خلال تجاهل التزامات الاتفاق النووي".

 

وجاءت تصريحاته، في أعقاب تعليقات وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، يوم الثلاثاء، الذي قال إن بريطانيا العظمى وألمانيا وفرنسا ما زالت ملتزمة بخطة العمل الشاملة المشتركة، في حين أن خطوات إيران "تعرض مستقبلها للخطر".

 

في عام 2015، وقعت إيران والاتحاد الأوروبي ومجموعة P5 + 1 - المملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا على معاهدة خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي تهدف إلى الضغط على إيران للحد من برنامجها النووي بشكل كبير إزالة مخزونها من اليورانيوم المتوسط ​​والمنخفض التخصيب مقابل إزالة العقوبات الدولية.

 

ومع ذلك، انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الصفقة من جانب واحد في العام الماضي، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على إيران وتهدد بفرض قيود ثانوية على البلدان التجارية مع الجمهورية الإسلامية.

 

دفعت هذه الخطوة طهران إلى حث الموقعين الآخرين على حماية التجارة من الحصار الاقتصادي الأمريكي أو أنها ستتراجع عن التزاماتها بموجب الصفقة كل 60 يومًا.

 

تابعت إيران وعدها بشكل فعال اعتبارًا من 7 يوليو، وهي الآن في المرحلة الرابعة للتخلي عن التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة. لقد بدأت في تخصيب اليورانيوم في منشأة Fordow التي كانت تعمل سابقًا على الإغلاق، وضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي IR6.

 

تمر طهران حاليًا بالمرحلة الرابعة من التخلي عن التزاماتها بالصفقة النووية لعام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية وفشل شركائها الأوروبيين المزعوم في التحايل بشكل فعال على الحصار الاقتصادي الأحادي الجانب ضد إيران.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ايران الاوروبيون الاتفاق النووي

أخبار تهمك

بعد كهربا.. صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عبد الوهاب

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأرصاد: هذه المناطق ستشهد اليوم سقوط أمطار

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

منذ حوالي 14 ساعة

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 16 ساعة

"العربية": الإعدام بحق 5 متهمين في قضية خاشقجي

منذ ساعة و 16 دقيقة

وصمة عار تلتصق بثوب كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و نصف

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 22 ساعة

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض السوبر الإفريقي.. ويفجر مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ يوم

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ يوم

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تصريح ناري من مرتضي منصور بشأن رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

وتتوالى الأزمات.. مشادة عنيفة بين نجوم الزمالك على السوشيال ميديا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الفيفا يكشف سبب حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ماكرون: خطوات خلال أيام لضمان التزام إيران باتفاق النووي

تشذيب إيران للالتزامات النووية يخدم المصالح الأمريكية

فرنسا تحث إيران على التراجع عن اعتزامها زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم

خبير: المقصود بانسحاب إيران من التزاماتها النووية خلق "توازن" عقب خروج الولايات المتحدة

إيران: أوروبا لا تنفذ التزاماتها النووية

مشؤول: طهران لن تعود لالتزامات الاتفاق النووي الإيراني إلا بشرط

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
09:42 ص

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

بعد كهربا.. صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عبد الوهاب

10:32 ص

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

01:02 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

10:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status