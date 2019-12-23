إيران: إذا فشل الأوروبيون في الوفاء بالتزامات الاتفاق النووي فسنتخذ الخطوة الخامسة

تحذر إيران من أنها ستأخذ الخطوات التالية بعيدًا عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، والمعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، مصرة على تنفيذ الإجراء إذا فشل شركاؤها الأوروبيون في الوفاء بالتزاماتهم، وفقًا لتصريحات الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، كما ذكرت وكالة مهر للأنباء.

وقال "شمخاني" يوم الأحد: "بدأت طهران خطوات مختلفة لتخفيض التزاماتها النووية السلمية من أجل الحفاظ على والتوازن في التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وإذا فشل الأوروبيون في الوفاء بالتزاماتهم، فسنتخذ الخطوة الخامسة"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف "شمخاني"، أن الشركاء الأوروبيين هم الذين فشلوا في ضمان وضع إيران الاقتصادي بموجب خطة العمل المشتركة المشتركة وإنقاذ الصفقة بعد الانسحاب الأمريكي.

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن: "لقد كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الذي بدأ في تقليل التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة من خلال الخروج منها وبعد ذلك، أكملت أوروبا التدابير الأمريكية من خلال تجاهل التزامات الاتفاق النووي".

وجاءت تصريحاته، في أعقاب تعليقات وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، يوم الثلاثاء، الذي قال إن بريطانيا العظمى وألمانيا وفرنسا ما زالت ملتزمة بخطة العمل الشاملة المشتركة، في حين أن خطوات إيران "تعرض مستقبلها للخطر".

في عام 2015، وقعت إيران والاتحاد الأوروبي ومجموعة P5 + 1 - المملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا على معاهدة خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي تهدف إلى الضغط على إيران للحد من برنامجها النووي بشكل كبير إزالة مخزونها من اليورانيوم المتوسط ​​والمنخفض التخصيب مقابل إزالة العقوبات الدولية.

ومع ذلك، انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الصفقة من جانب واحد في العام الماضي، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على إيران وتهدد بفرض قيود ثانوية على البلدان التجارية مع الجمهورية الإسلامية.

دفعت هذه الخطوة طهران إلى حث الموقعين الآخرين على حماية التجارة من الحصار الاقتصادي الأمريكي أو أنها ستتراجع عن التزاماتها بموجب الصفقة كل 60 يومًا.

تابعت إيران وعدها بشكل فعال اعتبارًا من 7 يوليو، وهي الآن في المرحلة الرابعة للتخلي عن التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة. لقد بدأت في تخصيب اليورانيوم في منشأة Fordow التي كانت تعمل سابقًا على الإغلاق، وضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي IR6.

تمر طهران حاليًا بالمرحلة الرابعة من التخلي عن التزاماتها بالصفقة النووية لعام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية وفشل شركائها الأوروبيين المزعوم في التحايل بشكل فعال على الحصار الاقتصادي الأحادي الجانب ضد إيران.