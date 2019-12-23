أسعار العملات في البنك الأهلى اليوم الاثنين 23-12-2019.. أداء متباين أمام الجنيه

اسعار العملات في البنك الاهلى





شهدت اسعار العملات في البنك الاهلى المصري حالة من التباين مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الاثنين 23-12-2019، حيث شهد سعر الدولار حالة من التراجع مقابل الجنيه خلال تعاملات الاسبوع الماضية فصلا عن تباين اليورو الاوروبي والريال السعودى وجاءت اسعار العملات في البنك الاهلى بحسب اخر التحديثات الصادرة عنه على النحو التالي:





اسعار العملات الاجنبية في البنوك اليوم الاثنين 23-12-2019

سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم نحو 15.09763 جنيهًا للشراء 16.1041 جنيهًا للبيع.

سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.6985 جنيهًا للشراء 17.8434 جنيهًا للبيع.

سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 20.7644 جنيهًا للشراء 20.9386 جنيهًا للبيع.

سجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.2542 جنيهًا للشراء 16.3893 جنيهًا للبيع.

سجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.5969 جنيهًا للشراء 14.7150 جنيهًا للبيع.