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أسعار العملات في البنك الأهلى اليوم الاثنين 23-12-2019.. أداء متباين أمام الجنيه

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:18 م
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اسعار العملات في البنك الاهلى
اسعار العملات في البنك الاهلى
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اسعار العملات في البنك الاهلى

شهدت اسعار العملات في البنك الاهلى المصري حالة من التباين مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الاثنين 23-12-2019، حيث شهد سعر الدولار حالة من التراجع مقابل الجنيه خلال تعاملات الاسبوع الماضية فصلا عن تباين اليورو الاوروبي والريال السعودى وجاءت اسعار العملات في البنك الاهلى بحسب اخر التحديثات الصادرة عنه على النحو التالي:

اسعار العملات الاجنبية في البنوك اليوم الاثنين 23-12-2019
سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم نحو 15.09763 جنيهًا للشراء 16.1041 جنيهًا للبيع.
سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.6985 جنيهًا للشراء 17.8434 جنيهًا للبيع.
سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 20.7644 جنيهًا للشراء 20.9386 جنيهًا للبيع.
سجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.2542 جنيهًا للشراء 16.3893 جنيهًا للبيع.
سجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.5969 جنيهًا للشراء 14.7150 جنيهًا للبيع.
سجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.2800 جنيهًا للشراء 2.2985 جنيهًا للبيع

اسعار العملات في البنك الاهلى
اسعار العملات في البنك الاهلى

أسعار العملات الاجنبية بالبنك الأهلى
سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى ، كما بلغ سعر اليورو 17.77 جنيه للشراء و 17.9 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.76 جنيه للشراء و 21.34 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.42 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.25 جنيها و4.38 جنيها

 اسعار العملات العربية اليوم في البنك الاهلى
سجل متوسط سعر الريال السعودى نحو 4.2589 جنيهًا للشراء 4.2932 جنيهًا للبيع
سجل متوسط سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.6055 جنيهًا للشراء 53.0614 جنيهًا للبيع.
سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3494 جنيهًا للشراء 4.3845 جنيهًا للبيع


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