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بعد غياب طويل.. جنش يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:21 م
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محمود جنش
محمود جنش
رامي بشاي
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خاض محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التدريبات الجماعية اليوم مع باقي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى لجنش بعد أداء برنامج تدريبي خاص في الأيام الماضية.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ويحتضنها استاد القاهرة.

ويطمح الفارس الأبيض في استعادة نغمة الانتصارات وتصحيح المسار للعودة للمنافسة من جديد مع القيادة الفنية الجديدة لباتريس كارتيرون.

وتبث مباراة الزمالك والإنتاج الحربي مباشرة عبر قناتي «أون سبورت» و«تايم سبورت» فضائيا، وتنقل الأخيرة اللقاء على التردد الأرضي.

ويسعى الإنتاج الحربي تحت قيادة الكابتن مختار مختار لتحسين موقفه أكثر في جدول الترتيب وتخطي الزمالك.
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الكلمات المفتاحية

محمود عبد الرحيم محمود جنش الزمالك والانتاج الحربي الزمالك

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