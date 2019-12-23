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حقيقة انفصال مايلي سايروس عن حبيبها كودي سيمبسون

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:17 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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 أثيرت شائعات حول انفصال مايلي سايروس وحبيبها كودي سيمبسون، مرة أخرى، ولم يتم العثور على مايلي في أي مكان، حيث تم رصد سيمبسون وهو يمشي مع عارضة الأزياء جوردي موراي في ديسمبر 2019، في مدينة نيويورك يوم السبت، ولا يبدو أن هناك أي تفاعل مادي بينهما.

وفي الوقت نفسه، نشرت مايلي على وسائل التواصل الاجتماعي، رابط تسجيل أغنيتها لعام 2015 "Sad Christmas Song".

وكتبت مايلي على إنستجرام: "أغنية حزينة لعيد الميلاد، كُتبت قبل بضع سنوات قبل العطلة، شعرت كأنني السبب في أنني لا أستطيع أن أكون مع الشخص الذي أحببته، حتى مع وجود منزل مليء بالعائلة والأصدقاء ما زلت أشعر بالوحدة، بطرق لا تزال تشعر بأنها ذات صلة، ويمكن أن يقرأها شخص ما يقرأ هذا الآن".

وأكملت مايلي: "إذا كنت تشعر بالوحدة هذا الموسم، فأعرف أنك صنعت السحر تمامًا، أنت مميز مثل ندفة الثلج، فريدة من نوعها بشكل جميل، وآمل أن تشعر داخل روحك بالضوء والأمل والسلام والفرح، وأنت تعرف كم أنت مدهش بشكل فريد، الحب يفوز دائمًا".

دخلت مايلي البالغة من العمر 27 عامًا، وحبيبها المغني كودي سيمبسون البالغ من العمر 22 عامًا، في علاقة في شهر أكتوبر أكتوبر، بعد فترة وجيزة من انفصالها عن كيتلين كارتر وزوجها ليام هيمسورث، وفي الشهر الماضي، احتفلوا بعيد الشكر وعيد ميلادها مع عائلتها في ناشفيل، أطلق عليها مايلي اسم "عيد ميلاد صامت"، حيث كانت لا تزال تتعافى من جراحة الحبل الصوتي واضطرت إلى إراحة صوتها.

وفي شهر نوفمبر أيضًا، كانت مايلي وسيمبسون هدفًا لشائعات الإنفصال، نشأت نتيجة استراحة قصيرة في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي عن بعضها البعض.

في وقت سابق من هذا الشهر، نشرت مايلي فيديوهات لها وسيمبسون على إنستجرام لها تؤدي مع والديها، بيلي راي سايروس، في حفل عطلة مؤسسة Happy Hippie Foundation السنوي وMy Friend's Place.

وقال مصدر ل E News قبل بضعة أسابيع أن سيمبسون كان داعم للغاية طوال فترة تعافي مايلي وأنها كانت "سعيدة جدًا به"، مضيفة "إنهم يبلون جيدًا معًا".
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مايلي سايروس مايلي كودي سيمبسون سيمبسون ساير انفصال إيلي E News

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