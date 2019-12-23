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وسائل إعلام سورية: إسرائيل أطلقت صواريخ على دمشق

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:00 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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تصدت الدفاعات الجوية السورية النا،ر مساء الأحد، لصواريخ أطلقتها سفن حربية إسرائيلية في البحر المتوسط.

وتم اعتراض الصواريخ فوق العاصمة دمشق وطائرات بدون طيار فوق مطار حماة العسكري، حسب وسائل الإعلام الحكومية.

ولم يذكر التلفزيون الحكومي السوري تفاصيل أخرى لكن سكان دمشق صرحت أن الانفجارات يمكن سماعها بالقرب من العاصمة. ولم يرد تعليق فوري من اسرائيل.

في الشهر الماضي، قالت إسرائيل إنها ضربت عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا في عملية "واسعة النطاق" ردًا على إطلاق الصواريخ على مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل في اليوم السابق.

ولقد ضربت إسرائيل مرارًا أهدافًا مرتبطة بإيران في سوريا في السنوات الأخيرة وحذرت من أي وجود إيراني دائم على الحدود.

وفي نوفمبر، قتلت إسرائيل قائدًا بارزًا في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وهي جماعة تدعمها إيران في قطاع غزة، مما أدى إلى اندلاع قتال عنيف استمر يومين.

واستهدفت غارة جوية منفصلة، لكنها فشلت في قتل أحد قادة الجهاد الإسلامي في دمشق، مما يؤكد خطر التصعيد في نقاط الضغط المختلفة في جميع أنحاء المنطقة المضطربة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ثلاثة مقاتلين موالين غير سوريين قتلوا في انفجار صاروخي بين ضاحية عقربة وحي السيدة زينب القريب، موطن ضريح يقدسه المسلمون الشيعة. ولم يحدد جنسيتهم لكنه قال انهم ايرانيون محتملون.

وأبلغت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن الهجوم قبل منتصف ليل الأحد. وقال إن الدفاعات الجوية السورية أطلقت على "صواريخ معادية" قادمة من "الأراضي المحتلة"، في إشارة إلى إسرائيل.

وأسفرت الحرب في سوريا عن مقتل أكثر من 370.000 شخص وتشريد الملايين منذ اندلاعها بمظاهرات معادية للسحق الوحشي من قبل قوات الأمن.

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الكلمات المفتاحية

وسائل اعلام سورية سوريا دمشق اطلاق صواريخ اسرائيل

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