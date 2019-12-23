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بعد قليل.. سماع أقوال كاهن في قضية حرق كنيسة كفر حكيم

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:49 ص
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل 
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تستمع بعد قليل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى أقوال كاهن كنيسة العذراء خلال نظر إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

والمتهمون هم كل من: عبد الرؤف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيا عتريس وحسام السيد زهران وشريف سعد حنفي وياسر سامي اسماعيل علي.. وطارق إبراهيم أحمد زايد عيد وهو المتهم المعاد اوراق محاكمته من محكمة النقض وقامت المحكمة بضمه إلى القضية بالجلسة الماضية.

واتهمت النيابة العامة، المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
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