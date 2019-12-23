بدء حملة إضراب عن الطعام للمحتجين العراقيين

بدأ المحتجين العراقيين، صباح اليوم الإثنين، إضرابًا عن الطعام ، لعدم تلبية مطالبهم، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

ووضع المحتجون العراقيون، علامات على فم كل واحد منهم، تشير إلى إغلاقه وعدم تناول أي شيء".

وهدد المحتجون، بعدم إنهاء الإضراب حتى تشريع قانون الانتخابات الذين يريدونه وتحقيق بقية مطالبهم وتكليف رئيس حكومة انتقالية وفق المواصفات التي وضعوها".

وقطع المحتجون العراقيون، خمسة جسور وشوارع رئيسية في محافظة ذي قار، بينما صعّد متظاهرون في محافظات الوسط والجنوب، وتيرة الاحتجاجات رفضا لترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة.

وقطع المحتجون في البصرة، بعض الطرق الرئيسية مثل طريق خور الزبير باتجاه أم قصر، أما في محافظة المثنى فتصاعدت أعمدة الدخان من جراء قطع الطرق بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تصرفات الكتل السياسية.