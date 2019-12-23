Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدء حملة إضراب عن الطعام للمحتجين العراقيين

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:51 ص
Advertisements
المحتجون العراقيون
المحتجون العراقيون
وكالات
Advertisements

بدأ المحتجين العراقيين، صباح اليوم الإثنين، إضرابًا عن الطعام ، لعدم تلبية مطالبهم، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

 

ووضع المحتجون العراقيون، علامات على فم كل واحد منهم، تشير إلى إغلاقه وعدم تناول أي شيء".

 

وهدد المحتجون، بعدم إنهاء الإضراب حتى تشريع قانون الانتخابات الذين يريدونه وتحقيق بقية مطالبهم وتكليف رئيس حكومة انتقالية وفق المواصفات التي وضعوها".

 

وقطع المحتجون العراقيون، خمسة جسور وشوارع رئيسية في محافظة ذي قار، بينما صعّد متظاهرون في محافظات الوسط والجنوب، وتيرة الاحتجاجات رفضا لترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة.

 

وقطع المحتجون في البصرة، بعض الطرق الرئيسية مثل طريق خور الزبير باتجاه أم قصر، أما في محافظة المثنى فتصاعدت أعمدة الدخان من جراء قطع الطرق بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تصرفات الكتل السياسية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

العراق الاحتجاجات العراقية اضراب عن الطعام

أخبار تهمك

زيدان بعد تعادل الريال ضد أتلتيك بيلباو: لا نحتاج الي كريستانو

منذ ساعتين

تصريح ناري من مرتضي منصور بشأن رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ يوم

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

منذ حوالي 11 ساعة

مشادة بين سيد على ونائبة أطلقت النار في حفل خطوبة نجلتها.. شاهد ماذا حدث

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ حوالي 6 ساعات

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد: هذه المناطق ستشهد اليوم سقوط أمطار

منذ حوالي 4 ساعات

وتتوالى الأزمات.. مشادة عنيفة بين نجوم الزمالك على السوشيال ميديا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الفيفا يكشف سبب حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض السوبر الإفريقي.. ويفجر مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. الاهلي يكثف مجهوداته لعودة رمضان صبحي

منذ ساعة و 12 دقيقة

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عودة المتظاهرين إلى الشوارع بعد كلمة الرئيس اللبناني

رويترز: إدارة ترامب تحجب 105 مليون دولار من المساعدات العسكرية عن لبنان

بو صعب: الأزمة اللبنانية "خطيرة" وتعيد بدايات الحرب الأهلية للأذهان

سقوط 3 قذائف صاروخية في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد

استمرار الاحتجاجات وإغلاق الطرق الرئيسية بالعراق

العراق.. قطع الطرق الرئيسية لليوم الثالث على التوالي في البصرة

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
09:42 ص

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

01:02 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

09:22 م

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

10:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status