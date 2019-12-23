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بسبب فعل "مشين".. استقالة سفير المكسيك لدى الأرجنتين

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:50 ص
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الشرطة المكسيكية
الشرطة المكسيكية
وكالات
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أعلن سفير المكسيك في الأرجنتين، اليوم الأحد، استقالته مرجعا القرار لمشكلات صحية، وذلك بعد مزاعم سرقة جديدة ضده.

 

وأظهر فيديو يعود لأواخر أكتوبر، للسفير المسكيكي وهو يحاول سرقة كتاب يبلغ سعره عشرة دولارات.

 

واستدعت وزارة الخارجية المكسيكية، السفير ريكاردو فاليرو في وقت سابق من ديسمبر وسط تبعات الحادث الذي يرجع للسادس والعشرين من أكتوبر، وشهده متجر كتب شهير في بوينس أيريس، حيث ظهر السفير في كاميرات المراقبة وهو يأخذ مجلدا من فوق أحد الأرفف ويخبئه بين صفحات جريدة وضعها تحت ذراعه، حسبما ذكرت "رويترز".

 

وقالت مصادر، إن الكتاب يتناول قصة حياة الكاتب الإيطالي جاكومو كازانوفا الذي عاش في القرن الثامن عشر.

 

وقبلت الوزارة استقالة السفير الأحد، حيث قال السفير مارشيلو إبرارد في تغريدة على تويتر: "ريكاردو فاليرو شخص عظيم، إنه يخضع لعلاج خاص بالأعصاب وأتمنى له الشفاء العاجل".

 

وذكرت تقارير إعلامية أرجنتينية أنه إضافة إلى مزاعم سرقة الكتاب، فهناك أيضا سرقة قميص من متجر في مطار بوينس أيريس الدولي يوم العاشر من ديسمبر.

 

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المكسيك الشرطة المكسيكية الارجنتين استقالة سفير المكسيك

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