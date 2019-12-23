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نجم ريال مدريد على رادار تشيلسي
الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:47 ص
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عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، تفيد بأن نادي تشيلسي الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب إسبانيا إيسكو في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
وأشارت صحيفة "صن" البريطانية، فإن إدارة البلوز ستتقدم بعرض قيمته 44 مليون يورو، من أجل التعاقد مع صاحب الـ 27 عاماً، خلال الميركاتو الشتوي الذي يفتح أبوابه بعد أيام قليلة.
وكان إيسكو أحد أبرز المرشحين لمغادرة ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي، لا سيما بعد إبتعاده عن الصورة في النادي الملكي لمصلحة المدير الفني السابق للفريق سانتياجو سولاري.
بيد أن كل شئ تغير مع إيسكو بقدوم الفرنسي زين الدين زيدان مرة أخرى لملعب سانتياجو بيرنابيو، حيث يؤمن زيزو كثيراً بقدرات إيسكو، وقام بإعادته مرة أخرى للتشكيلة الأساسية للفريق.
وكان إيسكو مرتبطاً بالإنتقال لنادي يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي في فترات سابفة، لكن إدارة الميرنجي فضلت الإبقاء عليه.
وإنضم إيسكو لصفوف ريال مدريد في صيف عام 2013 قادماً إليه من نادي ملقا في صفقة قدرت بحوالي 30 مليون يورو، بناء على طلب المدير الفني الإيطالي للريال كارلو أنشيلوتي.
وحصد إيسكو مع ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكلاً من الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة، وبطولة كأس العالم لللأندية في 4 مناسبات
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