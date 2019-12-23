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برشلونة يحدد سعر بيع مدافعه في الانتقالات الشتوية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:47 ص
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برشلونة
برشلونة
علي ماهر حلمى
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حددت إدارة نادي برشلونة الاسباني سعر بيع المدافع الفرنسي الشاب توديبو لبيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وسط اهتمام العديد من الأندية الأوربية في إنجلترا و إيطاليا و ألمانيا.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ان نادي برشلونة حدد قيمة الاستغناء عن جان كلير توديبو بمبلغ قدره 25 مليون يورو لمن يرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على الرُغم من التقارير التي نُشرت في وقت سابق، وأكدت أن البارسا مستعد لاستغناء عنه بمقابل يتراوح من 11 إلى 12 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن هناك تقارير أشارت أن ممثلي الشياطين الحمر كانوا في برشلونة في الأيام الماضية لمناقشة صفقة توديبو ومن المتوقع أن يقدم يونايتد 20 مليون يورو، من أجل ضم المدافع الشاب حيث ارتبط اسم توديبو برغبة أكثر من نادي في التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أبرزهم مان يونايتد الإنجليزي و ميلان الإيطالي بالإضافة إلي بايرن ليفركوزن الألماني.

يذكر أن اللاعب الشاب توديبو الذي انتقل لصفوف نادي برشلونة الموسم الماضي قادما من صفوف نادي تولوز الفرنسي لا يشارك بشكل منتظم مع برشلونة هذا الموسم لذالك قرر النادي الكتالوني عرضه للبيع بعد تعافي المدافع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي من إصابته.
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