اشتباكات مسلحة داخل سجن في هندوراس وسقوط ضحايا

قًتل العشرات من المساجين، بعد اشتباكات بالأسلحة النارية داخل سجن مركزي في هندوراس، وفقًا لما أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين.

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية، أن اشتباكا ناريا حصل بالأسلحة بين عدد من السجناء في هندوراس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 18 سجينا وجرح آخرين.

وأشار المتحدث باسم السلطات في السجن، الملازم خوسيه كويلوو، إلى أن الاشتباك دار بالأسلحة النارية و​السكاكين​ والسواطير في سجن "إل بورفينير"، وأوقع أكثر من 18 قتيلا وجريحين.

وأعلنت مصادر، مقتل 18 شخصًا وإصابة 16 أخرين، ليل الجمعة-السبت، في اشتباك مسلّح دار في سجن تيلا، الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال غربي العاصمة تيغوسيغالبا.

وبدأت هذه الاشتباكات في السجن بعد إصدار رئيس البلاد، خوان ​أورلاندو​ هرنانديز، في 17 كانون الأول، قرارا أمر بموجبه قوات ​الشرطة​ و​الجيش​ بالسيطرة الكاملة على كل سجون البلاد، وعددها 27 سجناً، ويكتظ فيها أكثر من 21 ألف سجين، وذلك بهدف التصدّي لموجة عمليات قتل حصلت فيها.