سفير المكسيك بالأرجنتين يستقيل من منصبه بعد اتهامه بسرقة كتاب

قدم أوسكار ريكاردو فاليرو، سفير المكسيك لدى الأرجنتين، استقالته إلى وزير الخارجية مارسيلو إبرارد، وقبلها الأخير.





وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المكسيكية روبيرتو فيلاسكو، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن فاليرو استقال لأسباب صحية.





وكانت الخارجية المكسيكية قد استدعت في وقت سابق هذا الشهر، فاليرو، 76 عاما، من الأرجنتين، بعد محاولته سرقة كتاب بقيمة 10 دولارات عن سيرة حياة زير النساء الإيطالي في القرن الثامن عشر جياكومو كازانوفا من مكتبة شهيرة بالبلاد.





وكانت تقارير قد ترددت مفادها بأنه تم ضبط السفير وهو يحاول مغادرة مكتبة "إل أتينيو"- أحد أشهر مكتبات العالم - في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس مع الكتاب، الذي لم يدفع ثمنه، في 26 أكتوبر الماضي.