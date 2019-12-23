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محمد سامي: لهذا السبب اعتذرت غادة عادل عن المشاركة في مسلسل "البرنس"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:13 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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كشف المخرج محمد سامي، عن عن اعتذار الفنانة غادة عادل، عن المشاركة من مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في رمضان 2020

وأوضح  سامي، أن السبب يعود لعدم تلائم مواعيدها مع مواعيد تصوير المسلسل، وجرى الاتفاق مع الفنانة نور اللبنانية، لتكون بدلا منها.

مسلسل "البرنس" بطولة عدد كبير من نجوم الفن وهم محمد رمضان، أحمد زاهر، نور ، روجينا، إدوارد، عبد الرحمن أبو زهرة، صفاء الطوخى، ومن إخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.

ويعد مسلسل "البرنس" هو التعاون الثالث بين المخرج محمد سامى والفنان بعد تقديهم مسلسل "الأسطورة" في رمضان 2016 وفيلم جواب اعتقال.


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الكلمات المفتاحية

مسلسل غادة عادل الفجر الفني البرنس

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