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أول رد من كارمن سليمان على اتهامات ساندي لها بسرقتها

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:48 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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ردت الفنانة كارمن سليمان، على اتهام صديقتها المطربة ساندي، لها بسرقة حقوقها الفكرية والملكية، بعد اختيارالأولى لأغنيتها "بصاتك" لوجو يشبه نفس العلامة التجارية الخاصة بساندي.

وقالت سليمان، خلال لقائها في برنامج ETh بالعربي، إن سبب عدم ردها على اتهامات ساندى، هو عدم حبها للطريقة التي تحدث بها الأخيرة عن الأمر، لافتة إلى أنها تجمعها علاقة صداقة قوية بساندي، فكان من الممكن أن تقول لها هذا الكلام قبل نشرها بوست يسيء لها عبر فيسبوك.

وأضافت: "اللي خلاني مردش أكتر على اتهامات ساندى، هو أن اللوجو بتاعي مايشبهش اللوجو بتاعها، وإذا هي شايفة كده دي هي براحتها".

َكانت الفنانة ساندي ، بعد طرح البوستر الدعائي لأغنية كارمن سليمان، الجديدة الشعار الخاص بها قائلة: "للتوضيح ده بوستر المنتج بتاعي للعدسات الاصقه اللي نزلته من شهر سبتمبر اللي فات وفوجئت بصديقتي المطربة كارمن سليمان بعمل لوجو مشابه لأغنيتها الجديدة".

وأضافت: "بعتبر ده تعدي علي حقوقي الملكية الفكرية لأن ما يصحش اتعب ولأعمل مجهود عشان أعمل علامة تجارية مميزة ويجي حد ياخدها على الجاهز لمجرد اعتقاد انها اتنست".

واختمت ساندي حديثها قائلة" وانا في الأصل صاحبه العلامه التجاريه ومتوثقه بالأوراق والتواريخ شكرا صديقتي الغالية".


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الكلمات المفتاحية

لوجو كارمن سليمان ساندي الفجر الفني

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