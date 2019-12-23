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داوود حسين: تتلمذت على يد أساتذة مسرح مصريين

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:43 ص
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بوابة الفجر
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أكد الفنان داوود حسين، أنه تتلمذ على يد أساتذة مسرح مصريين، مضيفًا: "دائما أفتخر بها فقد تعلمت المسرح وأصوله وتتلمذت على يد نجوم مسرح مصريين كبار وعظماء مثل الفنان الراحل أحمد عبد الحليم، الذي أعتبره معلمي الأول.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أنه تتلمذ كذلك على يد الفنان القدير سعد أردش، مضيفًا: "كنت أشعر بالرعب من وقفته على المسرح".

وأكد أنه لا يمكن إنكار فضل أساتذة كبار من مصر في تأسيس الفن في الكويت حيث وضع بعض النجوم مثل زكي طليمات، ومحمد توفيق، وسعيد خطاب، وأحمد عبدالحليم، وكرم مطاوع الأسس الأولى للأكاديميات الفنية بالكويت.

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