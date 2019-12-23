مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض السوبر الإفريقي.. ويفجر مفاجأة للأهلي

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المجلس الأبيض أتخذ قراره النهائي بشأن مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والمتعلق بإقامة المباراة في قطر.

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المجلس الأبيض أتخذ قراره النهائي بشأن مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والمتعلق بإقامة المباراة في قطر.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الحدث اليوم": مجددًا لن نخوض مباراة السوبر في قطر، موقفنا معلن من فترة طويلة، قرار مجلس إدارة النادي بعدم لعب مباراة السوبر في قطر، إلا إذا كان للدولة رأي آخر.





وكان "الكاف" قد أعلن عن إقامة المباراة يوم 14 فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.





ومن المنتظر أن يخوض الزمالك بطولة كأس السوبر لهذا العام مع الترجي التونسي، بعد أن توُجَ فريق القلعة البيضاء بكأس الكونفدرالية الإفريقية وتُوجّ الترجي بدوري أبطال إفريقيا.





وأشار، رئيس الزمالك، إلى أنه يحضر مفاجأة كبيرة للنادي الأهلي وجماهيره، بعد التعاقد مع محمود عبدالمنعم "كهربا".



