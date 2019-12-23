ميريام فارس لـ"إليسا": "العتاب على قد المحبة"





وأضافت: "إليسا استدركت ماقالته وأنها قدرت ذلك لأن الإنسان معرض للخطأ، لافتة إلى أنها عاتبتها على ذلك، مؤكدة: "العتاب يكون بمقدار المحبة".



جدير بالذكر أن الخلاف نشأ بين الطرفين "إليسا، ميريام"، يرجع إلى تصريحات ميريام المثيرة عن حفلاتها بمصر.



وأبدت ميريام فارس استياءها من مواطنتها إليسا بشأن "اللايك" الذي وضعته إليسا على الفيديو الذي انتشر عبر السوشيال ميديا بعنوان "ميريام فارس تسيء لمصر".



وقالت ميريام فارس في تصريحات إعلامية: "لو ما كانت إليسا عملت لايك للفيديو المسرب والمقطش والمحرف اللي نزل، كنت قبلت اعتذارها.. لكن اللايك خاصتها معناه دعم للفيديو وللإساءة لي".



وأضافت ميريام : "إليسا قالت إنها ما كانت تقصد تعمل لايك.. وإنها بتعمل أحيانا لايكات على شئ بيضحكها"، متسائلة: "إنتي شايفة إن دي حاجة تضحك؟".



وكانت إليسا قد علقت على أزمة تصريح ميريام فارس، المسيء لمصر، قائلة: "كل إنسان يخطئ طبعًا أنا سمعت ما قالته ميريام، أنا مصر بالنسبة لي خط أحمر مثل بلدي لبنان".









وأضافت في تصريحات صحفية على هامش مهرجان "موازين" في المغرب، قائلة: "بس هي أخطأت واعتذرت، يمكن ما كان قصدها، ما بدنا نكبر الشغلة أكتر"



يشار إلى أن أخر أعمال ميريام فارس هو فيديو كليب "قومي"، وهو من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني.

وضحت المطربة اللبنانية ميريام فارس، موقفها من المطربة اللبنانية إليسا، إثر الخلافات بينهما مؤخرًا.وعبرت ميريام فارس، في تصريحات صحفية عن حبها لإليسا وأنها لا تحب الخبث ودائما تقول ما في قلبها.