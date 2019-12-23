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علاء عابد لـ رئيس البرلمان "لن نسمح بخروج قانون للمحليات مخالف للدستور"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:32 ص
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النائب علاء عابد
النائب علاء عابد
إسلام شعراوي
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رفض النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان نائب رئيس حزب مستقبل وطن، التصريحات التى صدرت من رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة واتهامه للهيئة البرلمانية للحزب، أنها تقف وراء رفض نواب البرلمان لمشروع قانون المحليات.

وقال عابد فى تصريحات صحفية، إن مستقبل وطن حزب يؤسس لدولة القانون، ودائما مايساند أي تشريع يخدم الدولة الوطنية، ولن نوافق او نسمح بتمرير اى تشريع يخالف الدستور او القانون، او ينتقص من حقوق المواطنين.

واضاف عابد، أن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تكن كل تقدير وأحترام لرئيس المجلس، لكن عندما تتعلق الأمور بمستقبل دولة، ننحاز فقط للمصلحة الوطنية، ومن هذا المنطلق نرى ان مشروع القانون بشكله الحالى يشوبع عوار دستورى ويحمل اخطاء قانونية.

وطالب عابد، رئيس البرلمان ان يستمع الى نواب الشعب، ولايقف حائل بينهم وبين حرصهم على ان يخرج القانون معيبًا.

وتابع عابد، السبب الرئيسي وراء رفض النواب لمشروع القانون، هو عدم تحقيقه الهدف المأمول منه وهو تمكين الشباب وخلق جيل جديد من الكوادر، مؤكدا على ان حزب مستقبل وطن سيتقدم بمشروع قانون، يحقق توجيهات القيادة السياسية فى تمكين الشباب، وخلق جيل جديد من الكوادر مدرب وقادر على تحمل المسئولية خلال المرحلة المقبلة.
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الكلمات المفتاحية

حزب مستقبل وطن النائب علاء عابد

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