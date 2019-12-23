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قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:44 ص
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بوابة الفجر
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أيام قليلة وينتهى عام 2019 بما له وما عليه، ليحل علينا عاما ميلاديا جديدا وهو عام 2020، حيث يحتفل العام بعد أيام برأس السنة الميلادية وبعام جديد، حيث تنطلق المهرجانات والاحتفالات في كل بقاع الأرض بمناسبة حلول عام 2020.


ويشهد العام 2020 عدد من الأجازات الرسمية والغير رسمية والتى اعتاد عليها المواطنين ونستعرضها فيما يلى:-


7يناير: عيد الميلاد المجيد.


- 25 يناير: ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.


- 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.


- 30 أبريل: عيد العمال بدلًا من الجمعة أول مايو.


- 4 مايو: شم النسيم.


- (24 - 25 - 26) مايو: عيد الفطر المبارك.


- 30 يونيو عيد ثورة 30 يونيو.


- 23 يوليو عيد ثورة 23 يوليو 1952.


- "30 يوليو: وقفة عرفات .


- (31 يوليو - 1 و2 و3 أغسطس): عيد الأضحى المبارك.


- 20 أغسطس: رأس السنة الهجرية.


- 6 أكتوبر: ذكرى انتصارات أكتوبر 1973.


- 29 أكتوبر: ذكرى المولد النبوي الشريف.


أعياد ومناسبات لا تتعطل فيها المصالح الحكومية وشركات القطاع الخاص:


- 19 مارس: عيد تحرير طابا.


- 21 مارس: عيد الأم.


- 18 يونيو: عيد الجلاء.

 

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عام 2020 أخبار مصر إجازات 2020

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