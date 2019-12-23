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أحمد السعدني يطمئن على الشيف علاء الشربيني (صورة)

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:46 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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زار الفنان أحمد السعدني، الشيف علاء الشربيني للاطمئنان على صحته بعد إجراء عمليه في قدمه، وذلك في منزل الأخير.

ونشر أحمد السعدني، صورة تجمعه بالشيف علاء الشربيني، وهما يحملان في أيديهما "سبحة" وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "السعدني" على الصورة بطريقته الكوميدية قائلًا: "صلي عالحبيب سلامتك يا لولو، الشيخ علاء الشربيني".

تفاعل الجمهور
ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من الجمهور، وإنهالت عليه التعليقات مقدمين له الدعوات بالشفاء العاجل والعودة إلى الشاشة ولجمهور.

وطالب الجمهور أحمد السعدني، بأن يطمئنهم على الحالة الصحية الحالية للشيف علاء الشربيني، بعد العملية التي أجراها في قدمه وهي "الدوالي".

تعليقات الجمهور
وعلق الجمهور قائلًا: "لسة كنت بفكر فيه وبدعيله يارب اشفية شفاء لا يغادر سقما ويخليه لوالدتة وزوجتة وبنته"، "عليه أفضل صلاة وسلام طمنا علي علاء من فضلكً"، "الف الف سلامة عليك ياعلاء ماتشوف شر ان شاء الله ويشفى عنك المولى الكريم يارب".

برنامج "أحلى أكله"
ومن الجدير بالذكر أن الشيف علاء الشربيني، هو أحد أشهر الشيفات وأبرزهم في مجال الطبخ ويقدم برنامج "أحلى أكلة" على قناة OnE، ويحقق نسب مشاهدات عالية وله جمهور كبير في مصر والوطن العربي.

ويسافر في المحافظات داخل جمهورية مصر العربية لتجربة الأكلات المختلفة، وأيضًا خارج مصر، وقام في الفترة الآخيرة قبل إجراء العملية بالسفر إلى لبنان لتجربة الأكلات المختلفة المشهورين بها.

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الكلمات المفتاحية

علاء الشربني انسنجرام الفجر الفني السعدني

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