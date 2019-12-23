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أسعار الدولار اليوم الإثنين 23-12-2019.. وهدوء في سعر العملة الأمريكية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:05 ص
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم

استهلت أسعار الدولار تعاملات اليوم الإثنين، على المستويات المتراجعة أدنى مستوي الـ 16 جنيه، بالرغم من اقتراب أعياد الكريسماس واحتفالات رأس السنة، لتفقد العملة الأمريكية  نحو قرشين مع توقعات باستمرار حالة من الاستقرار النسبي، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.


أداء الدولار خلال 2019

سلسلة من الخسائر الفادحة أصابت أسعار الدولار خلال العام الجاري وصلت لنحو 16 % من قيمته في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر بنحو 2.5 %، وهو ما يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.


أسعار الدولار في 2020:

تشير أخر التوقعات لسعر الدولار من ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي لمستوى 15.9 جنيه خلال الفترة ما بين الربع الأول والثاني من 2020.



أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

البنك المركزي

15.9763

16.1041

البنك الأهلي

15.99

16.09

بنك مصر

15.99

16.09

بنك القاهرة

15.99

16.09

بنك قناة السويس

15.98

16.08

العربي الأفريقي

15.99

16.09

بنك بلوم

16.08

16.18

أبوظبي الإسلامي

16.01

16.09

بنك SAIB

15.99

16.09

مصر إيران

15.98

16.08

بنك HSBC

15.99

16.09

المصرف العربي

16.04

16.14

الكويت الوطني

15.98

16.08

عودة

15.98

16.08

المشرق

15.99

16.09

التعمير والإسكان

15.99

16.09

الاهلي الكويتي

15.98

16.08

المصرف المتحد

15.98

16.08

المصري الخليجي

15.99

16.09

الإسكندرية

15.98

16.08

التجاري الدولي

15.98

16.08

كريدي أجريكول

15.99

16.09

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