أسعار الدولار اليوم الإثنين 23-12-2019.. وهدوء في سعر العملة الأمريكية

أسعار الدولار اليوم





استهلت أسعار الدولار تعاملات اليوم الإثنين، على المستويات المتراجعة أدنى مستوي الـ 16 جنيه، بالرغم من اقتراب أعياد الكريسماس واحتفالات رأس السنة، لتفقد العملة الأمريكية نحو قرشين مع توقعات باستمرار حالة من الاستقرار النسبي، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.









أداء الدولار خلال 2019





سلسلة من الخسائر الفادحة أصابت أسعار الدولار خلال العام الجاري وصلت لنحو 16 % من قيمته في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر بنحو 2.5 %، وهو ما يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.









أسعار الدولار في 2020:





تشير أخر التوقعات لسعر الدولار من ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي لمستوى 15.9 جنيه خلال الفترة ما بين الربع الأول والثاني من 2020.













أسعار الدولار في البنوك المصرية



