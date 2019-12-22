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تفاصيل زيارة أسقف عام كنائس الإسكندرية لكاتدرائية بشائر الخير

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:33 م
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الزيارة
الزيارة
ماريان ناجى
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تفقد نيافة الأنبا ايلاريون الأسقف العام لقطاع كنائس غرب الإسكندرية، اليوم الأحد، كاتدرائية السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس السائح بمنطقة بشائر الخير بالقباري بالإسكندرية، وذلك لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بها.

شارك في الزيارة التفقدية أيضًا نيافة الأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والقمص أبرآم اميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، وعدد من الآباء كهنة الاسكندرية وكذا ورجل الأعمال عصمت ناثان القائم بالأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية للكاتدرائية.

يشار إلى أن نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط قد دشن صباح اليوم كنيسة جديدة بدير السيدة العذراء بجبل الطير على اسم القديسة سالومي. والكنيسة الجديدة مقامة على مساحة ٨٠٠ متر.

كما دشن نيافته كنيسة الشهيد أبي سيفين والقديس القوي الأنبا موسى بمبني الخدمات التابع للكنيسة ذاتها وعلى نفس مساحتهاويحوي مبنى الخدمات عددًا من فصول التربية الكنسية وحضانة.

بتدشين الكنيستين الجديدتين يصل عدد الكنائس التي دشنها نيافة الأنبا بفنوتيوس بالدير، إلى سبع كنائس.
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الكلمات المفتاحية

كنائس بشائر الخير الأنبا ايلاريون الإسكندرية

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