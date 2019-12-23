Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الذهب اليوم الإثنين 23-12-2019.. وتوقعات بتراجع سعر المعدن الأصفر

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:00 ص
Advertisements
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أسعار الذهب اليوم
بالرغم من ارتفاع أسعار الذهب بشكل طفيف في مستهل أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، إلا أن التوقعات تشير إلي تراجع سعر الذهب اليوم مع استمرار حالة التذبذب مع أمل التجار في ارتفاع الطلب خلال الشهر الجاري مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 572.48 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 667.60 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 762.95 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,341 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

ارتفعت أسعار الذهب بنحو جنيه واحد ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 572.48 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر667.60 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر762.95 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,341 جنيه.


أسعار الذهب الأن


متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

752 إلى 754

عيار 22 

689 إلى 691

عيار 21

658 إلى 660

عيار 18

564 إلى 566

عيار 14

439 إلى 440

عيار 12

376 إلى 377

الاونصة

23.387 إلى 23.458

الجنيه الذهب

5,256 إلى 5,272

الكيلو

750.857 إلى 753.143

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 762.95جنيه      

 47.57 $

سعر الذهب عيار 22

 699.38جنيه

 43.61 $

اسعار الذهب عيار 21

667.60جنيه       

41.62 $

اسعار الذهب عيار 18

 572.48جنيه

35.68 $

سعر الذهب عيار 14

445.48جنيه

27.75 $

سعر الذهب عيار 12

381.48جنيه

23.78 $

سعر الذهب عيار 9

286.11جنيه

17.84 $

اسعار أوقية الذهب

23,728 جنيه

1,479 $

اسعار جنيه الذهب

5,341 جنيه

332.99 $

اسعار كيلو الذهب

762,952 جنيه

47,569 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

22 ديسمبر

762.95

667.60

572.60

445.06

381.48

21 ديسمبر

762.95

667.60

572.22

445.06

381.48

20 ديسمبر

762.60

667.29

571.96

444.85

381.48

19 ديسمبر

763.60

668.16

572.71

445.43

381.80

18 ديسمبر

762.23

666.96

571.68

444.63

381.11

17 ديسمبر

761.04

665.92

570.79

443.94

380.52

16 ديسمبر

762.16

666.91

571.63

444.60

381.08

15 ديسمبر

765.40

669.74

574.06

446.48

382.70

14 ديسمبر

765.40

669.74

574.06

446.48

382.70

13 ديسمبر

765.73

670.03

574.30

446.68

382.86


Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ حوالي 13 ساعة

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يُنهي ملف تجديد عقود لاعبيه عقب مواجهة بلاتينيوم

منذ حوالي 6 ساعات

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 10 ساعة

أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد: موقف ساسي من الرحيل.. رصد مبلغ ضخم لبقاء نجم الفريق

منذ ساعتين

أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد.. مفاجأت فايلر قبل موقعة الاتحاد وكلمة واحدة من الخطيب تحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الحبس 3 سنوات لزوجة لاعب كرة قدم شهير

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يجهز مبلغ ضخم لبقاء نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار برشلونة اليوم.. صدمة كبرى في البارسا وفالفيردي يوجه ضربة قاتلة لأحلام ميسي ورفاقه

منذ ساعة و نصف

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

منذ ساعتين و 8 دقيقة

ريال مدريد الان .. مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 15 ساعة

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم.. وتوقعات باستمرار التراجع

بعد تراجعه.. تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

قفزة الذهب.. تعرف على أسعار الأعيرة بعد ارتفاعها اليوم

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

سعر الذهب المحلى اليوم الثلاثاء 29-1-2019.. هدوء نسبي للأسعار خلال بداية التعاملات وتوقعات بمعاودة الارتفاع

استقرار في أسعار الذهب المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 22/2/2019.. وتوقعات أن يرتفع غدًا

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
09:42 ص

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

01:02 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

09:22 م

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

10:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status