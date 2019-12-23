أسعار الذهب اليوم الإثنين 23-12-2019.. وتوقعات بتراجع سعر المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
752 إلى 754
عيار 22
689 إلى 691
عيار 21
658 إلى 660
عيار 18
564 إلى 566
عيار 14
439 إلى 440
عيار 12
376 إلى 377
الاونصة
23.387 إلى 23.458
الجنيه الذهب
5,256 إلى 5,272
الكيلو
750.857 إلى 753.143
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة
جنيه مصرى
دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24
762.95جنيه
47.57 $
سعر الذهب عيار 22
699.38جنيه
43.61 $
اسعار الذهب عيار 21
667.60جنيه
41.62 $
اسعار الذهب عيار 18
572.48جنيه
35.68 $
سعر الذهب عيار 14
445.48جنيه
27.75 $
سعر الذهب عيار 12
381.48جنيه
23.78 $
سعر الذهب عيار 9
286.11جنيه
17.84 $
اسعار أوقية الذهب
23,728 جنيه
1,479 $
اسعار جنيه الذهب
5,341 جنيه
332.99 $
اسعار كيلو الذهب
762,952 جنيه
47,569 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم
عيار 24
عيار 21
عيار 18
عيار 14
عيار 12
22 ديسمبر
762.95
667.60
572.60
445.06
381.48
21 ديسمبر
762.95
667.60
572.22
445.06
381.48
20 ديسمبر
762.60
667.29
571.96
444.85
381.48
19 ديسمبر
763.60
668.16
572.71
445.43
381.80
18 ديسمبر
762.23
666.96
571.68
444.63
381.11
17 ديسمبر
761.04
665.92
570.79
443.94
380.52
16 ديسمبر
762.16
666.91
571.63
444.60
381.08
15 ديسمبر
765.40
669.74
574.06
446.48
382.70
14 ديسمبر
765.40
669.74
574.06
446.48
382.70
13 ديسمبر
765.73
670.03
574.30
446.68
382.86