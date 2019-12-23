أسعار الذهب اليوم الإثنين 23-12-2019.. وتوقعات بتراجع سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم

بالرغم من ارتفاع أسعار الذهب بشكل طفيف في مستهل أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، إلا أن التوقعات تشير إلي تراجع سعر الذهب اليوم مع استمرار حالة التذبذب مع أمل التجار في ارتفاع الطلب خلال الشهر الجاري مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 572.48 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 667.60 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 762.95 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,341 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





ارتفعت أسعار الذهب بنحو جنيه واحد ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 572.48 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 667.60 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 762.95 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,341 جنيه.









أسعار الذهب الأن







