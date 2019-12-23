مستشار سابق: أغلب من يعملون في مهنة "السايس" مسجلون خطر (فيديو)

عقب الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، على حظر عمل السايس بدون ترخيص والعقوبة حبس وغرامة 10 آلاف جنيه في مشروع قانون جديد، قائلًا: "السايس أصبح ظاهرة تستوجب المواجهة، خاصة أن السايس أصبح مهنة من لا مهنة له".



وتابع "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن أغلب من يعمل في مهنة "السايس" مسجل خطر، يفرضون "اتاوة" غير مبررة، لافتَا إلى أن "السايس" في الماضي كان منظمًا ولديه ملبس معين، ولكن هذا الأمر تغير كثيرًا.



وأشار إلى أن هذه الظاهرة السلبية زادت بصورة كبيرة الفترة الأخيرة، ومن هنا تواجد السايس لتنظيم الشارع، وتحول إلى الحاكم الفعلي للشارع، ويفرض الرسوم على انتظار السيارات في الشارع، والمواطن يدفع حتى لا يعرض نفسه للإهانة، ومن هنا كان تتوجه عدد من أعضاء مجلس النواب مشروع قانون لتنظيم عمل "السايس" أمر هام للغاية.



