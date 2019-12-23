Advertisements
Advertisements
Advertisements

مستشار سابق: أغلب من يعملون في مهنة "السايس" مسجلون خطر (فيديو)

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:04 ص
Advertisements
الدكتور صبري الجندي
الدكتور صبري الجندي
كساب أحمد
Advertisements
عقب الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، على حظر عمل السايس بدون ترخيص والعقوبة حبس وغرامة 10 آلاف جنيه في مشروع قانون جديد، قائلًا: "السايس أصبح ظاهرة تستوجب المواجهة، خاصة أن السايس أصبح مهنة من لا مهنة له".

وتابع "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن أغلب من يعمل في مهنة "السايس" مسجل خطر، يفرضون "اتاوة" غير مبررة، لافتَا إلى أن "السايس" في الماضي كان منظمًا ولديه ملبس معين، ولكن هذا الأمر تغير كثيرًا.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة السلبية زادت بصورة كبيرة الفترة الأخيرة، ومن هنا تواجد السايس لتنظيم الشارع، وتحول إلى الحاكم الفعلي للشارع، ويفرض الرسوم على انتظار السيارات في الشارع، والمواطن يدفع حتى لا يعرض نفسه للإهانة، ومن هنا كان تتوجه عدد من أعضاء مجلس النواب مشروع قانون لتنظيم عمل "السايس" أمر هام للغاية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو السايس الدكتور صبري الجندي أخبار مصر

أخبار تهمك

فايلر في ورطة قبل مواجهة الاتحاد

منذ ساعة

أخبار برشلونة اليوم.. صدمة كبرى في البارسا وفالفيردي يوجه ضربة قاتلة لأحلام ميسي ورفاقه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يجهز مبلغ ضخم لبقاء نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

منذ حوالي 4 ساعات

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 5 ساعات

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. برشلونة يعرض نجمه للبيع لتمويل هذه الصفقة المفاجئة

منذ ساعة و 19 دقيقة

أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد.. مفاجأت فايلر قبل موقعة الاتحاد وكلمة واحدة من الخطيب تحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

نائبة تطلق النار من شرفة منزلها احتفالا بخطوبة نجلتها.. والبرلمان يرد (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 17 ساعة

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الحبس 3 سنوات لزوجة لاعب كرة قدم شهير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

تحذيرات من تفجيرات واغتيالات حال التأخر بتشكيل الحكومة اللبنانية

مستشار النواب الليبي السابق: الأغلبية مع تمرير القانون تنفيذًًا لتوجة الشارع

الكونجرس الأمريكى يمرر مشروعى قرار لاستهداف "حزب الله"

تفاصيل اجتماع "تضامن النواب" حول قانون المجلس القومي للأسرة

برلماني: مشروع قانون "السايس" يعمل على استبدال البلطجي بشخص يدفع حق الدولة

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
09:42 ص

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

01:02 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

09:22 م

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

10:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status