إمارة مكة تغلق "طريق الهدا" بالطائف موقتاً بسبب هطول الأمطار وتساقط الصخور





أمرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الأحد، بإغلاق طريق الهدا بالطائف، احترازياً في الاتجاهين بشكل مؤقت؛ بسبب هطول الأمطار الغزيرة.





وقالت إمارة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "هطول الأمطار بغزارة وتساقط بعض الصخور سبب إغلاق الطريق"، وطالبت إمارة مكة، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر





وتوقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، في تقريرها لطقس الغد الإثنين، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.





وأشارت "هيئة الأرصاد"، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة وامتدادها إلى مرتفعات مكة المكرمة.





وأضافت الهيئة أن هناك توقعات بتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.





وأوضحت "هيئة الأرصاد" أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.





وفيما يتعلق بالخليج العربي، فسوف تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.



