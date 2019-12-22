أخبار برشلونة اليوم.. صدمة كبرى في البارسا وفالفيردي يوجه ضربة قاتلة لأحلام ميسي ورفاقه

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد 22 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز البارسا على حساب فريق ديبورتيفو ألافيس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو.





ويستعرض "الفجر الرياضي " أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 22 - 12 - 2019 :-





- برشلونة يحسم موقف نجم الفريق من الرحيل في الشتاء





كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة أخبرت وكيل أعمال فيدال أن اللاعب لن يغادر النادي نهائيا هذا الموسم، وقد شارك أرتورو فيدال في 19 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف ولم يصنع أي هدف.





- صدمة لجمهور برشلونة.. ملعب كامب نو مهدد بالإغلاق





كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أنه وفقًا للمادة 101.2 من لوائح العقوبات، التي تنص على أن إلقاء الكرات أو أي عنصر آخر إلى الملعب من المدرجات، بغض النظر عما إذا كانت المباراة قد توقفت أم لا، يعتبر جريمة خطيرة، تستوجب فرض غرامة مالية قد تصل إلى 3 آلاف يورو، والتحذير من إغلاق الملعب”، وتوقفت مباراة الكلاسيكو في الدقيقة 55، لمدة دقيقة و30 ثانية، بعدما ألقيت الكرات من مدرجات برشلونة إلى داخل الملعب.





- موعد مباراة برشلونة المقبلة :-





يحل برشلونة ضيفًا على إسبانيول بملعب كورنيلا البرات، يوم السبت 4 يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الليجا الإسبانية، وتُقام مباراة برشلونة وإسبانيول، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





- الاتحاد الإسباني يعاقب برشلونة





عاقبت لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم نادي برشلونة بغرامات مادية ووجهت تحذيرا شديد اللهجة للنادي الكتالوني، على خلفية بعض التجاوزات التي شهدتها مباراة الكلاسيكو الأخيرة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني والتي انتهت بالتعادل السلبي وشهدت إلقاء الكرات في أرضية الملعب، ووقررت اللجنة تغريم برشلونة مبلغ 1500 يورو، بينما وجهت تحذيرا لإدارة النادي بإغلاق ملعب كامب نو.





- نجاة نجم برشلونة من الرحيل





أفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن البارسا أخبر وكيل أعمال فيدال أن اللاعب لن يتحرك في يناير، ‏وأضافت الصحيفة بان الإدارة الرياضية ترى ان اللاعب التشيلي لديه خصائص ليست موجودة في أي لاعب آخر في الفريق، ‏وأشارت الصحيفة إلى فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أغلق الباب أمام خروج فيدال في يناير المقبل.





- مدرب برشلونة رفض التعاقد مع صفقة الموسم





ذكرت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية أن فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة رفض في الصيف الماضي التعاقد مع الهولندي دي يونج من أياكس الهولندي إلا أن الإدارة هي من ضغطت على المدرب لضم اللاعب، وتابعت أن دي يونج بات أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيل برشلونة خلال الموسم الحالي، إلا أنه يعيش أزمة كبيرة مع مدربه الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني للبارسا.











