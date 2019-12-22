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نداء الحوت أم أبواق السماء.. القصة الكاملة لـ أصوات الساحل الشمالي المرعبة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:00 م
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أرشيفية
أرشيفية
حمزة دياب
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ ايام قليلة، مقطع فيديو يرصد لأشخاص يؤكدون أنهم سجلوا لحظة إصدار الحوت الأزرق لأصوات مرعبة ليلًا، وأنهم سعموا هذه الأصوات تحديدًا بمنطقة الساحل الشمالي.

وأثار هذا المقطع جدلًا كبيرًا على مواقع السشويال ميديا، حتى وصل الحكومة والتي حاولت من جانبها كشف حقيقة هذه الواقعة.

وجاء رد الحكومة على هذه الشائعة ومحاولة التصدى لها، بعد تصدر هاشتاج الحوت الأزرق، مواقع التواصل الإجتماعى.

وفى هذا الصدد، كشف وزارة البيئة حقيقة هذه الشائعة من خلال بيان لها، مؤكدة أن هذه الاصوات غير حقيقة وتم إفتعالها بهدف إثارة الرأى العام.

وأشارت وزارة البيئة إلى أنها تحققت من هذا الامر، من خلال التواصل مع جهات معنية بمدن الساحل الشمالى، وكما تم التواصل مع مواطنين قاطنيين بنفس المنطقة، والذين نفوا بدورهم سماع اية أصوات مرعبة.

وفسر بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعى، هذه الواقعة بتحليلات مختلفة فمنهم من قال أن هذه الأصوات تسمى أبواق السماء.

ما هي أبواق السماء

منذ سنوات انتشرت، واقعة مشابهة لواقعة الحوت الازرق فى مناطق مختلفة على مستوى العالم، وقال وقتها كل من شاهدوا الواقعة أن هذه الأصوات تسمى ابواق السماء، والبعض الآخر قال انها أصوات حركة السفن فى البحار.

وتعد أبواق السماء، مجهولة للكثيرين حيث لم يتم التعرف حتى الآن على مصدرها، ويرجح البعض أنها أصوات قادمة من السماء.

وأبواق السماء هي أصوات مخفية وغريبة ظهرت منذ أعوام، ولم يُعرف حتى الآن مصدرها، فيما رجح البعض أن هذه الأصوات قادمة من السماء.
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الكلمات المفتاحية

نداء الحوت مصر الساحل الشمالي الحوت الازرق اخبار

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