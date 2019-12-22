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معلومات مثيرة حول أغرب العادات اليابانية.. اكتشفها

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:56 م
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أغرب العادات اليابانية
أغرب العادات اليابانية
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هل تعلم أن هناك بعض العادات اليابانية التي تُعتبر طبيعية لدى اليابانيين والتي قد تكون غير لائقة في دول أخرى، مثل عدم فتح الأبواب للآخرين، ففي اليابان، فتح الأبواب للآخرين ليس له علاقة بأن تكون مهذبًا!

وفي اليابان، هناك قاعدة تقول "لا بخشيش أو إكراميات"؛ فالياباني يؤمن بالمساواة بين الجميع في مجال صناعة الخدمات، لأنه يعتبر هذا عمله الذي يتقاضى عليه راتبًا، ولا يحتاج لنقود إضافية من أي شخص مقابل عمله، بينما قد يتضايق النادل أو حامل الحقائب في أي مكان في العالم إذا لم تعطه بعض المال كإكرامية مقابل خدمته.

كما يعتقد اليابانيون أن مذاق الطعام يكون أفضل عند تناوله مع إخراج أصوات مرتفعة! ويعتبر الياباني أن إحداث صوت عالٍ أثناء الأكل، يعادل التعبير عن احترامك للطاهي الذي حضّر لك الطبق.
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