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آمنة نصير: لم يصدر مني إجازة زواج المسلمة من اليهودي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:52 م
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النائبة آمنة نصير
النائبة آمنة نصير
داليا الحسين
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نفت النائبة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجلس النواب، ما تردد على لسانها بإجازتها زواج المسلمة من اليهودي والمسيحي لعدم وجود نص تشريعي يمنع ذلك، متسائلة: "أين المصدر الذى قولت فيه هذا الكلام؟".

وقالت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأحد، إن هناك حالة من الإنفلات على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم صدق وأمانة في نقل المعلومات والكلام.

وتابعت: "لم أتلق أي شكاوي من البرلمان أو أشخاص بخصوص تصريحات النقاب"، مؤكدة أن حديثها عن النقاب تم اجتزائه.

ونوهت إلى أن الأزهر الشريف ليس بالقوة المطلوبة أو أدائه يليق بتاريخه ودوره ومسئولياته ويعاني من ترهل، متابعة: "حديثي عن الأزهر الشريف تم اجتزائه وأخذ منه جمله.. والله عيب يا شعب مصر".

وكان قد قدم أيمن محفوظ شكوي رسمية لمجلس النواب ضد الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب لصدور تصريحات منها باجازتها زواج المسلمة من اليهودي والمسيحي بادعائها بعدم وجود نص تشريعي يمنع ذلك.

وأضاف محفوظ أن آمنة نصير هاجمت الأزهر واتهمته بأنه يعاني من الترهل وأن التطوير فيه مجرد حبر علي ورق، وأن كليات الأزهر تقل عن مستوي نظائرها من الجامعات الأخري وقد تعدت تلك التصريحات النقد الموضوعي إلي التقليل من شان الأزهر وطعنها في رمز ديني إسلامي وهو النقاب ونسبته إلي اليهود.

وطالب محفوظ في ختام شكواه التي حملت رقم 16367 علي الموقع الإلكتروني للمجلس بالمطالبه بتوقيع جزاءت المسئولية التأديبية للنواب طبقا للقانون المجلس رقم واحد لسنه 2016 ولائحته الداخلية لأنه لا يُسأل النائب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله بالبرلمان ويسال عن غيرها.

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الكلمات المفتاحية

مواقع التواصل مجلس النواب زواج المسلمة من اليهودي النائبة آمنة نصير

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