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هنادي مهنا تفاجئ جمهورها بغناء المهرجانات

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:46 م
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هنادي مهنا
هنادي مهنا
سيدة صادق
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نشرت الفنانة هنادي مهني، مقطع فيديو لها وهي تغني مهرجان "فيرس" للفنان محمد رمضان وذالك على حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت "مهنا"، في الفيديو مع بعض الأشخاص الآخرين وكانت ترتدي بلوزة حمراء وجيب سوداء وتقوم بغناء مهرجان "فيروس" للفنان محمد رمضان أمام المرآة .

وعلقت "مهنا" على مقطع الفيديو الذي قامت بنشره قائلة: "فيروسات قلبي".

وتفاعل معها جمهورها بالإعجاب والانتقاد وقاموا  بالتعليق قائلين "حلوه بكل حالاتك، أنتي كدا روشة!". 

يشار إلى أن هنادي تسلمت العديد من الجوائز في ٢٠١٩ أخرهم جائزة "الدير جيست" وجائزة أفضل ممثلة شابة لعام ٢٠١٩.

يذكر أن هنادي فنانة مصرية ولدت سنه (28 يوليو 1997) وهي ابنه الملحن هاني مهنى، قامت بدراسه إداره الأعمال في إقليم برشلونه باسبانيا، قدمت مهرجان إسكندرية الدولي الغناء في دورتة الحادية عشر سنة ٢٠١٤، قامت بالتمثيل مع الفنان محمد رمضان في مسلسل زلزال، وقامت بدور "أمل"، ومسلسل أفراح ابليس ٢، قامت بدور "عالية" ومسلسل "بركة" قامت بدور"سارة".

على الجانب الآخر "هنادي"، قامت بالتمثيل في مسلسل "حكايتي" وهو مسلسل بطولة ياسمين صبري وهنادي مهنى وكانت "ياسمين" تقوم بدور "داليدا" البطلة وهنادي تقوم بدور صديقتها.
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