أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد.. مفاجأت فايلر قبل موقعة الاتحاد وكلمة واحدة من الخطيب تحسم الصفقة الكبرى

شهد النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها اقتراب النادي من حسم صفقة نارية جديدة خلال الميركاتو الشتوي بعد التعاقد مع محمود كهربا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 22 / 12 / 2019:-





نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد





1- خطوة مفاجئة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل":





شهدت الساعات الماضية انفراجة في مفاوضات النادي الأهلي مع النيجيرى ايليكى مهاجم لوزيرن السويسري تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بيناير القادم.





وعلم "الفجر الرياضي" أن جلال عز نجم النادي الأهلي السابق في لعبة تنس الطاولة عرض على محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر تمويل صفقة التعاقد مع مهاجم لوزيرن السويسري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة بعدما نجح عبر بعض الوسطاء المقيمين معه في سويسرا من تخفيض قيمة الصفقة إلى 2 مليون دولار بعد مفاوضات مع وكيله السويسري هناك وناديه لوزيرن.





وفي حال موافقة الأهلي والخطيب عقب عودته من فرنسا على إتمام صفقة التعاقد مع ايليكي مهاجم الفريق السويسري من المنتظر أن يطير وفد مكون من خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بالإضافة إلى المحامي مونتيري إلى سويسرا لإنهاء الصفقة مع إدارة لوزيرن، والحصول على توقيع اللاعب.





2- صفقة مفاجئة علي رادار الأهلي:





كشفت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد، عن قيام إحدى الشركات المتخصصة في تسويق اللاعبين، بعرض لاعب جديد على إدارة النادي الأهلي للانضمام للفريق في الميركاتو الشتوي.





وأشارت التقارير، إلى أن النيجيري أنطوني اكبوتو مهاجم الاتحاد المنستيري التونسي، معروض على مجلس إدارة النادي الأهلي، تمهيدًا للدخول في مفاوضات مع إدارة ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير، وذلك لقيادة هجوم الأحمر الموسم الحالي.





أخبار النادي الأهلي





3- مفاجآت في قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري:





أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري مساء غد الاثنين.





وضمت قائمة الأهلي ٢١ لاعبًا وهم :-





حسام عاشور - شريف إكرامي - أحمد فتحي - أيمن أشرف - محمد الشناوي - عمرو السولية - سعد سمير - علي معلول - جونيور أجاي - حسين الشحات - وليد سليمان - محمد هاني - محمد مجدي "قفشة" - محمود متولي - أحمد الشيخ - مروان محسن - علي لطفي - أليو ديانج - وليد أزارو - جيرالدو - محمود وحيد.





4- الأهلي يراضي نجمه الشاب بـ 800 ألف جنيه:





أعلن مسئولو النادي الأهلي عن تمديد عقد عمار حمدي لاعب الفريق الأحمر بشكل رسمي أمس السبت عقب جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر.





وساهم عمار حمدي في فوز المنتخب الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة على حساب كوت ديفوار بهدفين لهدف، بالإضافة إلى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.





وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع عمار حمدي استقر خلالها على تمديد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم مقبلة بالإضافة إلى عام أخر في عقده مع القلعة الحمراء.





وعلم "الفجر الرياضي" أن جلسة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مع عمار حمدي انتهت بالاتفاق على زيادة قيمة عقد اللاعب بزيادة 800 ألف جنيه في عقده الجديد مع القلعة الحمراء.





تعرف على أخبار النادي الأهلي اليوم





5- كواليس أزمة رامي ربيعة في الأهلي:





كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حقيقة تمديد عقد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات الماضية.





وأكد سيد عبد الحفيظ أن تمديد عقد رامي ربيعة لم يكن وليد الصدفة خلال الأيام الماضية، ولكنه تم خلال فترة سابقة وذلك لمدة 3 مواسم مقبلةنافيًا تجديده في هذه المرحلة الحالية.





واختتم مدير الكرة: "عقدنا جلسة مع اللاعب مع نهاية الموسم الماضي، وتحديدًا عقب التأكد من التتويج بلقب الدوري العام، وتم الاتفاق على كل بنود التجديد، ثم وقع ربيعة فورًا".





وأشارت أنباء خلال الساعات الماضية عن تجديد الأهلي لعقد لاعبه خوفًا من الرحيل إلى أي ناد مجانًا خلال شهر يناير المقبل.





6- الأهلي يوضح حقيقة العروض الإماراتية لـ"جيرالدو":





كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة العروض التي تلقاها النادي مؤخرًا لرحيل لاعبه الأنجولي جيرالدو دا كوستا في يناير المقبل.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة :"لم نتلق أي عروض لرحيل جيرالدو في فترة الانتقالات الشتوية سواء من الدوري الإماراتي أو غيره".





وكانت أنباء قوية قد ربطت الجناح الأنجولي للنادي الأحمر بتلقيه عروض من الدوري الإماراتي وأنه بات قريبًا من الرحيل عن الأهلي.



