غادة والي عن استقبالها لوزيرة التضامن الجديدة بالورود: دي طبيعة علاقتنا في الوزارة (فيديو)

علقت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، ووزيرة التضامن السابق، على استقبالها لوزيرة التضامن الجديدة نيفين القباج بالورود، قائلة: "أنا اليوم سعيدة جدًا على تولي القباج هذا المنصب، وسعيدة جدًا لوجود سيدات كثيرات محل ثقة من رئيس الجمهورية الذي يؤكد دائمًا على ثقته في المرأة، وأنا سعيدة على لذهابي لمكان به فخر لمصر".



ولفتت "والي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، إلى أن مصر مليئة بالقيادات سواء من النساء أو الرجال، موجهة الشكر لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب.



وأشارت إلى أن استقبالها لوزيرة التضامن الجديدة نيفين القباج، والترحيب بها أمر طبيعي جدًا، معقبة:" دي طبيعة علاقتنا في الوزارة".

