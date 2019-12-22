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الأمم المتحدة تعلن نشر "القائمة السوداء" للشركات العاملة بالمستوطنات الإسرائيلية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:33 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، أنها ستنشر القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس والجولان المحتل، في تصاعد للحملة الدبلوماسية التي تهدف لمحاربة الاستيطان الإسرائيلية المخالف لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وبحسب صحيفة " يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، فإن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ستنشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات بالضفة الغربية وشرقي القدس ومرتفعات الجولان السوري المحتل، مضيفة: أنه "لم تتمكن بعد إسرائيل من الاستيقاظ من ضربة قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب بالضفة وغزة، فهي ستتعرض لضربة أخرى بنشر القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات".



وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ الشهر الماضي، بمطالبة جميع دول الاتحاد الأوروبي بتمييز منتجات المستوطنات، خاصة بعد القرار الأممي الذي اعتبر الاستيطان غير شرعي.



وقالت الصحيفة إن "الولايات المتحدة الأمريكية تعمل لمحاولة تأجيل نشر القائمة"، وإن "الأمريكيين أرسلوا رسائل تهديد بأنه سيتم اتخاذ إجراءات قوية ضد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في حالة نشر القائمة السوداء".



وتعتبر لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية، وبالتالي فإن المنتجات التي تتم زراعتها داخل هذه المستوطنات ويتم ترويجها في أوروبا يجب تمييزها.



وتلجأ إسرائيل للتحايل لتجنب الغضب الدولي من الاستيطان الإسرائيلي والمنتجات التي يتم زراعتها فيها، من خلال وضع ملصقات تشير إلى أن هذه المحاصيل الزراعية تمت زراعتها في قطاع غزة، حيث تشتري إسرائيل هذه المنتجات وتسوقها في أوروبا على أنها منتجات فلسطينية.
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الكلمات المفتاحية

نشر المستوطنات القائمة السوداء الشركات العاملة الاسرائيلية الأمم المتحدة

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