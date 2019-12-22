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عاجل.. الزمالك يجهز مبلغ ضخم لبقاء نجم الفريق

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:37 م
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طارق حامد
طارق حامد
الفجر الرياضي
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يسعى نادي الزمالك في في بقاء نجم الفريق برفع قيمة عقده، بعد مساهمته الفعالة في معظم مباريات الفريق  الأبيض في المباريات الأخيرة.

ونحضر إدارة الزمالك عرضًا كبيراً سيكون به رفع راتب طارق حامد نجم خط وسط الفريق إلى 15 مليون جنيه سنويًا، وسيستلم اللاعب مقدم التعاقد بعد أن وقّع مسئولو النادي على ذلك العقد.

وكان نجم خط الوسط قد حصل على وعد من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور،  من أجل رفع قيمة عقده، بعد تزايد مطالبه في ذلك الشأن والأزمة المالية التي يمر بها الفريق.

وجاء ذلك التجديد بعد قيام التونسي حمدي النقاز ، بفسخ تعاقده بداعي عدم حصوله على مستحقاته أيضا في إطار ترسيخ مزيد من الاستقرار.

ويجدر بالإشارة إلى أن رئيس الزمالك كان قد أصدر قرارًا بصرف 10 مليون جنيه تُوزع على اللاعبين بالتساوي فيما بينهم بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري.
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الكلمات المفتاحية

فرجاني ساسي طارق حامد الزمالك ضد سموحة الزمالك

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