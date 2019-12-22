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الكويت تصدر 1478 ترخيص للشركات بنهاية نوفمبر الماضي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:27 م
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الكويت
الكويت
وكالات
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كشفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، عن إصدار 1478 ترخيصاً للشركات عبر مركز الكويت للأعمال خلال شهر نوفمبر الماضي، تنوعت التراخيص بين 1394 ترخيصاً لشركات الأشخاص، و23 ترخيصاً للشركات الحرة المتناهية الصغر، و61 ترخيصاً للمركبات المتنقلة.

وقالت الوزارة أن النافذة الواحدة تلقت 4088 طلبا لتأسيس شركات الأشخاص، اعتمدت منها 2755، مبينة أنه تم تأسيس 921 شركة، وجار تأسيس 1681 أخرى.

وتلقت النافذة الواحدة 2121 طلباً لترخيص شركات الأشخاص، أصدرت منها 1394 ترخيصاً، وهناك 646 قيد الإصدار.

وكشفت الوزارة أنها تلقت 144 طلبا لتأسيس الشركات الحرة المتناهية الصغر، اعتمد منها 78 طلبا، موضحة أنه تم الانتهاء من تأسيس 26 شركة، وجاري تأسيس 51 شركة من الطلبات، في حين تلقت 31 طلباً لترخيص الشركات الحرة المتناهية الصغر أصدرت منها 23 طلباً، وجاري إصدار 8 طلباً.

ولفتت إلى أن التجارة اعتمدت 258 طلباً من أصل 337 تلقتها النافذة الواحدة لتأسيس شركات وتراخيص المركبات، إذ تم تأسيس 66 منها، وجاري تأسيس 188 شركة.

وبينت أنها تلقت 176 طلباً لتراخيص المركبات المتنقلة أصدرت منها 61 ترخيصاً، وجاري إصدار 115 ترخيصا.

من جهة أخرى، كشفت التجارة عقد 165 جمعية عمومية في الشهر الماضي، وقدمت 29 شركة قدمت بياناتها المالية المنتهية في 21 ديسمبر 2018،و3 عن السنة المالية 2017، و25 شركة قدمت بيانتها المستحقة لعام 2019.

وأصدرت 8 شركات مذكرات زيادة وتخفيض، مشيرة إلى أنه تمت تصفية شركة واحدة وتمديد تصفية ولثلاث شركات.
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الكلمات المفتاحية

وزارة التجارة والصناعة الكويتية تراخيص الشركات التراخيص الجديدة

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