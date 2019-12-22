العثور على رضيعين حديثي الولادة في ظروف غامضة بقوص جنوب قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأهالي، مساء اليوم الأحد، على رضيعين حديثي الولادة في شوارع مدينة قوص جنوب محافظة قنا.



تلقى مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، بالعثور على طفلين حديثي الولادة، أحدهما طفل بجوار صيدلية، وطفلة أخرى بمحطة الشنهورية.



تم ايداعهما في الحضّانة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

