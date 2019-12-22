Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:05 م
Advertisements
صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
الفجر
Advertisements

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 22/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.


أخبار عاجلة الآن || السودان تبدأ التحقيق في "جرائم دارفور"
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
أعلنت النيابة العامة السودانية اليوم الأحد ، عن بدء التحقيق في "جرائم" ارتكبت في دارفور يستهدف مسؤولي نظام الرئيس المعزول عمر البشير.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || شكرى يلتقي وزير الخارجية اليوناني لبحث الأزمة الليبية
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
وصل وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس اليوم الأحد، إلى القاهرة، لإجراء محادثات ثنائية بشأن الأزمة الليبية.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || إصابة 13 شخصا بإطلاق نار في ولاية شيكاغو الأمريكية

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
أصيب 13 شخصا على الأقل، أربعة منهم في حالة حرجة، بإطلاق نار خلال حفل خاص في ولاية شيكاغو الأمريكية اليوم الأحد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ولاية شيكاغو وزير الخارجية اليونانى جرائم دارفور السودان إطلاق نار

أخبار تهمك

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 22 ساعة

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 23 ساعة

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ يوم

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ يوم

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. الحبس 3 سنوات لزوجة لاعب كرة قدم شهير

منذ ساعة و 16 دقيقة

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من النائب العام ضد وزير التموين

منذ يوم

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
01:02 م

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

09:42 ص

عاجل.. الحبس 3 سنوات لزوجة لاعب كرة قدم شهير

07:01 م

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

02:37 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

05:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status