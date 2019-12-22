وزير الخارجية السعودي يستقبل عدداً من الدارسين بمعهد "سعود الفيصل"





التقى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، مساء اليوم الأحد، مجموعة من الشباب الدبلوماسيين بمعهد "سعود الفيصل".





وقال وزير الخارجية السعودية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التديونات القصيرة "تويتر": "التقيت اليوم، نخبة من شبابنا الدبلوماسيين الدارسين بمعهد سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية"، مضيفا: "أسعدني ما لمسته فيهم من ثقة وطموح، وأسأل الله لهم التوفيق والنجاح".





ونشرت وزارة الخارجية السعودية، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "رئيس مجلس إدارة معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، يلتقي وفدا من طلبة دبلوم المعهد"، وقالت: "التقى وزير الخارجية شباب المعهد، بحضور الدكتور عبد الله بن حمد، مدير المعهد".





فيصل بن فرحان ولد في 1 نوفمبر 1974؛ وعين وزير الخارجية السعودي وعضو مجلس الوزراء السعودي منذ 23 أكتوبر 2019، سبق أن تولّى منصب مستشار بوزارة الخارجية وكبير المستشارين بالمرتبة الممتازة في سفارة المملكة بواشنطن، وسبق له أن شغل منصب سفير المملكة لدى ألمانيا ما بين فبراير 2019 حتى توليه منصب وزير الخارجية في أكتوبر من العام نفسه.

شغل الأمير فيصل بن فرحان منصب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصيانة والتشغيل في الفترة 1996-1998، ونائب رئيس ومن ثم رئيس شركة السلام للطائرات من 2001-2013، وعيّن في 2017 مستشارا في وزارة الخارجية، كما كان عضوا في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، ورئيس لجنتها التنفيذية في 2017، وعيّن سفيرا للمملكة في ألمانيا في 2019.



