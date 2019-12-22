Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الخارجية السعودي يستقبل عدداً من الدارسين بمعهد "سعود الفيصل"

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:53 م
Advertisements
وزير الخارجية السعودي - الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي - الأمير فيصل بن فرحان
الفجر السعودي
Advertisements

التقى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، مساء اليوم الأحد، مجموعة من الشباب الدبلوماسيين بمعهد "سعود الفيصل".

وقال وزير الخارجية السعودية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التديونات القصيرة "تويتر": "التقيت اليوم، نخبة من شبابنا الدبلوماسيين الدارسين بمعهد سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية"، مضيفا: "أسعدني ما لمسته فيهم من ثقة وطموح، وأسأل الله لهم التوفيق والنجاح".

ونشرت وزارة الخارجية السعودية، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "رئيس مجلس إدارة معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، يلتقي وفدا من طلبة دبلوم المعهد"، وقالت: "التقى وزير الخارجية شباب المعهد، بحضور الدكتور عبد الله بن حمد، مدير المعهد".

فيصل بن فرحان
ولد في 1 نوفمبر 1974؛ وعين وزير الخارجية السعودي وعضو مجلس الوزراء السعودي منذ 23 أكتوبر 2019، سبق أن تولّى منصب مستشار بوزارة الخارجية وكبير المستشارين بالمرتبة الممتازة في سفارة المملكة بواشنطن، وسبق له أن شغل منصب سفير المملكة لدى ألمانيا ما بين فبراير 2019 حتى توليه منصب وزير الخارجية في أكتوبر من العام نفسه.

شغل الأمير فيصل بن فرحان منصب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصيانة والتشغيل في الفترة 1996-1998، ونائب رئيس ومن ثم رئيس شركة السلام للطائرات من 2001-2013، وعيّن في 2017 مستشارا في وزارة الخارجية، كما كان عضوا في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، ورئيس لجنتها التنفيذية في 2017، وعيّن سفيرا للمملكة في ألمانيا في 2019.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية السعودي وزير الخارجية معهد سعود الفيصل فيصل بن فرحان المملكة السعودية

أخبار تهمك

عاجل.. الحبس 3 سنوات لزوجة لاعب كرة قدم شهير

منذ ساعة و 20 دقيقة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ يوم

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 11 ساعة

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 23 ساعة

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من النائب العام ضد وزير التموين

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 31 دقيقة

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ يوم

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 22 ساعة

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الخارجية السعودية: إيران لا تحترم سيادة الدول ولا تحترم القانون الدولي

من هو الأمير "فيصل بن فرحان" وزير الخارجية السعودي الجديد؟

الجبير لـ صحيفة فرنسية: على إيران التعامل كـ"دولة"

وزير الخارجية الأمريكي يكشف تفاصيل اتصاله بنظيره السعودي الجديد

بومبيو يكشف تفاصيل اتصاله بوزير الخارجية السعودي الجديد

الأمير "فيصل بن فرحان" يستقبل السفير المكسيكي لدى المملكة

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
01:02 م

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

09:42 ص

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

02:37 م

عاجل.. الحبس 3 سنوات لزوجة لاعب كرة قدم شهير

07:01 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

05:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status