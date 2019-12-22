"فيصل بن فرحان" يستقبل سفيري تنزانيا وموريتانيا المعينين لدى المملكة





التقى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة في العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الأحد، كلاً من سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية المعين لدى المملكة علي جابر مواديني، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية المعين لدى المملكة سيدي عالي.





وتسلم وزير الخارجية بالمملكة خلال الاستقبالين، نسخة من أوراق اعتمادهما سفيرين معينين لبلديهما لدى المملكة؛ تمهيداً لتقديمها لملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متمنياً لهما دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب، و حضر الاستقبالين وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.





فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود ولد في 1 نوفمبر 1974؛ وعين وزير الخارجية السعودي وعضو مجلس الوزراء السعودي منذ 23 أكتوبر 2019، سبق أن تولّى منصب مستشار بوزارة الخارجية وكبير المستشارين بالمرتبة الممتازة في سفارة المملكة بواشنطن، وسبق له أن شغل منصب سفير المملكة لدى ألمانيا ما بين فبراير 2019 حتى توليه منصب وزير الخارجية في أكتوبر من العام نفسه.



