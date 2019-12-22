Advertisements
"فيصل بن فرحان" يستقبل سفيري تنزانيا وموريتانيا المعينين لدى المملكة
الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:36 م
Advertisements
الفجر السعودي
Advertisements
التقى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة في العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الأحد، كلاً من سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية المعين لدى المملكة علي جابر مواديني، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية المعين لدى المملكة سيدي عالي.
وتسلم وزير الخارجية بالمملكة خلال الاستقبالين، نسخة من أوراق اعتمادهما سفيرين معينين لبلديهما لدى المملكة؛ تمهيداً لتقديمها لملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متمنياً لهما دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب، وحضر الاستقبالين وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.
فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود
ولد في 1 نوفمبر 1974؛ وعين وزير الخارجية السعودي وعضو مجلس الوزراء السعودي منذ 23 أكتوبر 2019، سبق أن تولّى منصب مستشار بوزارة الخارجية وكبير المستشارين بالمرتبة الممتازة في سفارة المملكة بواشنطن، وسبق له أن شغل منصب سفير المملكة لدى ألمانيا ما بين فبراير 2019 حتى توليه منصب وزير الخارجية في أكتوبر من العام نفسه.
شغل الأمير فيصل بن فرحان منصب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصيانة والتشغيل في الفترة 1996-1998، ونائب رئيس ومن ثم رئيس شركة السلام للطائرات من 2001-2013، وعيّن في 2017 مستشارا في وزارة الخارجية، كما كان عضوا في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، ورئيس لجنتها التنفيذية في 2017، وعيّن سفيرا للمملكة في ألمانيا في 2019.
Advertisements