رجال تميم يواصلون عقد الصفقات المشبوهة مع إسرائيل

مازال رجال النظام في قطر وعلي رأسهم، تميم بن حمد يواصلون عقد صفقات مشبوهة مع العدو الإسرائيلي متجاهلين المذابح التي تتم بحق الشعب الفلسطيني.

من جانبها، كشفت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية الأميركية، تفاصيل آخر الصفقات التجارية مع إسرائيل.

كما أكدت أن رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم آل ثاني، وافق على بيع فندقين في لندن مقابل 333 مليون دولار لشركة "فيفيون" للاستثمار، وهي شركة عقارية مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي أمير دايان.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، أن شركة "فيفيون" اشترت فندقي ساندرسون وسانت مارتينز لين المملوكين لرئيس الوزراء الأسبق هي شركة عقارية في لوكسمبورج يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي أمير دايان.

وقد استحوذ الشيخ حمد على هذه الفنادق منذ حوالي 8 سنوات مقابل 192 مليون جنيه إسترليني، حسبما ذكرت صحيفة "التايمز".

وقالت الشركة في بيان على موقعها على الإنترنت: إن فيفيون وافقت على شراء فندقين من فنادق لندن الكبرى مقابل مبلغ إجمالي قدره 255 مليون جنيه إسترليني.