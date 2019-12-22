إنعام سالوسة تعتذر عن دور إم نادية الجندي في نساء من دهب



إنعام سالوسة تعتذر عن االمشاركة في مسلسل نساء من دهب



مسلسل "نساء من دهب"، يمثل عودة قوية للفنانة نادية الجندي والفنانة نبيلة عبيد، لد راما، فكانت أخر أعمال نادية الجندي بالدراما بعام 2016، وهو مسلسل "أسرار" أما النجمة نبيلة عبيد، منذ 5 سنوات بمسلسل "كيد النساء 2".

اعتذرت الفنانة أنعام سالوسة، عن تقديمها شخصية ام النجمة نادية الجندي، في مسلسلها القادم "نساء من دهب" بدارما رمضان.وكان من المقرر أن الفنانة إنعام سالوسة، تجسد شخصية والدة الفنانة نادية الجندي، ولكنها أعتذرت عن الدور، وكشف البعض بأن سبب اعتذرها يعود بأنها من نفس سن نادية الجندي، والمقرر أن يتم التعاقد مع الفنانة سميحة آيوب، لتقدم هي الدور.