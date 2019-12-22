Advertisements
Advertisements
Advertisements

إنعام سالوسة تعتذر عن دور إم نادية الجندي في نساء من دهب

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:26 م
Advertisements
أنعام سالوسة
أنعام سالوسة
أماني سلام
Advertisements
اعتذرت الفنانة أنعام سالوسة، عن تقديمها شخصية ام النجمة نادية الجندي، في مسلسلها القادم "نساء من دهب" بدارما رمضان. 

وكان من المقرر أن الفنانة إنعام سالوسة، تجسد شخصية والدة الفنانة نادية الجندي، ولكنها أعتذرت عن الدور، وكشف البعض بأن سبب اعتذرها يعود بأنها من نفس سن نادية الجندي، والمقرر أن يتم التعاقد مع الفنانة سميحة آيوب، لتقدم هي الدور.

إنعام سالوسة تعتذر عن االمشاركة في مسلسل نساء من دهب

مسلسل "نساء من دهب"، يمثل عودة قوية للفنانة نادية الجندي والفنانة نبيلة عبيد، لد راما، فكانت أخر أعمال نادية الجندي بالدراما بعام 2016، وهو مسلسل "أسرار" أما النجمة نبيلة عبيد، منذ 5 سنوات بمسلسل "كيد النساء 2".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 9 ساعات

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ ساعة

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من النائب العام ضد وزير التموين

منذ يوم

بالأسماء.. البرلمان يوافق على التعديلات الوزارية الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

منذ 41 دقيقة

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ يوم

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ 11 دقائق

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بسبب كلب.. نبيلة عبيد تتوقف عن النشاط الفني مؤقتًا

تكريم نادية الجندي وسميحة أيوب بمهرجان "الزمن الجميل" في بيروت (صور)

نبيلة عبيد تعلن عن معلومات جديدة عن علاقتها بنادية الجندي

مفاجأة.. نادية الجندي ونبيلة عبيد في أول تعاون بينهما

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
01:02 م

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

02:37 م

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

09:42 ص

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

05:49 م

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status