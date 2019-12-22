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أول تصريح لـ "نيفين جامع" بعد توليها وزارة التجارة والصناعة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:04 م
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نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
أحمد الشيخ
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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتى على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل المبادرة الرئاسية لتشجيع الصناعة الوطنية، مشيرةً إلى أن خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة سترتكز على عدد من المحاور الرئيسية ومنها تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلى للمساهمة في إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع وهو الامر الذي يسهم فى إصلاح العجز في الميزان التجارى لمصر.

وأشارت الوزيرة في أول تصريح لها عقب أدائها اليمين الدستورية إلى أن إعادة تشغيل المصانًع المتوقفة والمتعثرة محور رئيسى في خطة عمل الوزارة خاصة في ظل مبادرة البنك المركزى لحل المشاكل التمويلية للمصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها مرة أخرى، لافتةً في هذا الإطار الى اهتمام الوزارة بملف المجمعات الصناعية وانشاء 13 مجمع صناعى بإجمالى 4500 مصنع بما يسهم في زيادة إنتاجية القطاع الصناعى وبصفة خاصة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة.

ولفتت جامع إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيق كامل مع كافة الوزارات المعنية للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه قطاعى الصناعة والتصدير لإيجاد حلول عاجلة تسهم في تحقيق إنتعاشة لمعدلات الإنتاجية والصادرات، مشيرةً في هذا الإطار إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير التربية والتعليم للارتقاء بمراكز التدريب الفني والمهنى بهدف إيجاد عمالة فنية مدربة تلبى إحتياجات القطاعات الصناعية والتصديرية.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع سي في زيادة التصدير المصانع المتعثرة التغيير الوزاري

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