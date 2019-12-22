مفوضية الانتخابات في أفغانستان تعلن فوز أشرف غني

أعلنت مفوضية الانتخابات في أفغانستان، اليوم الأحد، فوز الرئيس الحالي أشرف غني بأغلبية الأصوات في انتخابات الرئاسة التي جرت يوم 28 سبتمبر، لتعلن بذلك النتائج الأولية لتصويت أدخل البلاد في حالة من الغموض السياسي.

وذكرت المفوضية المستقلة للانتخابات أن 1.9 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي شابتها مزاعم تزوير واسعة النطاق وأن غني حصل على نسبة 50.64 بالمئة أي ما يكفي ليفوز بالانتخابات من الجولة الأولى.

وقالت رئيسة المفوضية حوا علم نورستاني في مؤتمر صحفي إن النتيجة قد تتغير مع إعلان النتائج النهائية.

وقبل أسابيع من الإعلان، قام مؤيدو عبد الله بإغلاق ما يقرب من عشرة مكاتب انتخابية في جميع أنحاء البلاد، حيث دخل المتظاهرون في اعتصامات ومنعوا موظفي الانتخابات من إجراء عملية تدقيق للأصوات، فيما هدد القادة الإقليميون المتحالفون مع عبد الله بالسيطرة على الأقاليم.

ومن جانبه، قال عبد الله مؤخرا "إننا لن نقبل بأي نتائج، سواء كانت أولية أو نهائية، مليئة بالتزوير والغش...ولا ينبغي لأحد أن يحلم بالحكم مرة أخرى بأصوات احتيالية مثل ما جرى في 2014".



