Advertisements
Advertisements
Advertisements

هذه رسالة مصطفى قمر لنجله في عيد ميلاده

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:58 م
Advertisements
مصطفى قمر
مصطفى قمر
هبة أحمد
Advertisements
وجه الفنان مصطفي قمر رسالة إلى نجله إياد بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر مصطفي صورة جمعته بإياد، وعلق على الصورة قائلاً :"كل سنة وانت طيب يا إياد ياحبيبي وعقبال مليون سنة وتفضل سندي وصاحبي يااحن وارجل ابن في الدنيا".

وفي سياق آخر، يجرى الفنان مصطفى قمر حاليًا التحضيرات الأولية للجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" الذي سيقوم بتصويره خلال الأيام القادمة، والفيلم تم طرحه في عام ٢٠٠٥، وشارك في بطولته الفنان الراحل طلعت زكريا،داليا البحيري، ياسمين عبدالعزيز،ريهام عبدالغفور، بسمة، علا غانم، إخراج على إدريس.

يشار أن، آخر أعمال مصطفى قمر السينمائية مشاركته في فيلم" فين قلبي"، والفيلم شارك في بطولته شيري عادل، يسرا اللوزي، من تأليف محمد راضى، إخراج إيهاب راضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

بالأسماء.. البرلمان يوافق على التعديلات الوزارية الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ 9 دقائق

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ حوالي 7 ساعات

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 21 ساعة

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 22 ساعة

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ يوم

قرار عاجل من النائب العام ضد وزير التموين

منذ يوم

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ يوم

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

هكذا هنأ مصطفى قمر ابنه تيام بعيد ميلاده (صورة)

كيف ننساك وانت تارك بصمة في قلوبنا؟ "الفجر الفني" يرصد أعمال طلعت زكريا الكوميدية

هيثم شاكر يهنئ أمير كرارة بهذه الكلمات

"على أضواء الشموع" ريهام عبدالغفور تتناول العشاء مع نجلها يوسف

مصطفى قمر يكشف لـ"الفجر الفني" مفاجأة حول مصير دور طلعت زكريا في "حريم كريم٢"

بـ"حضن ورسالة رومانسية".. بسنت شوقي تهنئ محمد فراج بعيد ميلاده (صورة)

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
01:02 م

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

02:37 م

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

09:42 ص

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

05:49 م

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status