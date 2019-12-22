هذه رسالة مصطفى قمر لنجله في عيد ميلاده

وجه الفنان مصطفي قمر رسالة إلى نجله إياد بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر مصطفي صورة جمعته بإياد، وعلق على الصورة قائلاً :"كل سنة وانت طيب يا إياد ياحبيبي وعقبال مليون سنة وتفضل سندي وصاحبي يااحن وارجل ابن في الدنيا".



وفي سياق آخر، يجرى الفنان مصطفى قمر حاليًا التحضيرات الأولية للجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" الذي سيقوم بتصويره خلال الأيام القادمة، والفيلم تم طرحه في عام ٢٠٠٥، وشارك في بطولته الفنان الراحل طلعت زكريا،داليا البحيري، ياسمين عبدالعزيز،ريهام عبدالغفور، بسمة، علا غانم، إخراج على إدريس.



يشار أن، آخر أعمال مصطفى قمر السينمائية مشاركته في فيلم" فين قلبي"، والفيلم شارك في بطولته شيري عادل، يسرا اللوزي، من تأليف محمد راضى، إخراج إيهاب راضي.

