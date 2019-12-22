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وفاة المفكر السوري محمد شحرور في أبوظبي عن عمر 81 عاما

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:05 م
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محمد شحرور
محمد شحرور
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توفى المفكر السوري محمد شحرور، أمس السبت 21/12/2019، عن عمر يناهز الـ 81 عامًا، في مقر إقامته بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ونعت الصفحة الرسمية للمفكر السوري محمد شحرور، قائلة: "{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً}، الدكتور محمد شحرور في ذمة الله، ببالغ الحزن والأسى ننعي إليكم وفاة الدكتور محمد شحرور الذي انتقل إلى رحمة الله يوم السبت 21 / 12 / 2019 في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسينقل جثمانه الطاهر إلى دمشق بناءً على وصيته ليدفن في مقبرة العائلة".


معلومات عن المفكر السوري محمد شحرور؟
- محمد شحرور، هو أستاذ هندسة مدنية سابق في جامعة دمشق، ومنظر لما يعرف بـ"القراءة المعاصرة للقرآن".

- أصدر محمد شحرور في عام 1990 كتاب "الكتاب والقرآن"، والذي قال إنه حاول من خلاله تطبيق بعض الأساليب اللغوية الجديدة في محاولة لإيجاد تفسير جديد للقرآن، وهو ما تسبب بجدل واسع.

- زاد الجدل حول محمد شحرور منذ ظهوره على تلفزيون أبو ظبي الرسمي قبل سنوات، مروجا لأطروحات قوبلت بمعارضة شديدة، أبرزها نفيه أن يكون للإسلام خمسة أركان، إضافة إلى نفيه أن يكون الوحي نزل على نبي الله عيسى.

- نفى شحرور أن يكون قد روج للأفكار الإلحادية بعد عودته من الاتحاد السوفييتي كما اتُهم، في عدة تسجيلات له.

- شغل محمد شحرور عدة وظائف، حيث عين معيدًا في كلية الهندسة المدنية في جامعة دمشق من عام 1965 حتى عام 1968، وبعد أن حصل على درجة الدكتوراه في عام 1972 من جامعة دبلن، تم تعيينه مدرساً في كلية الهندسة المدنية في دمشق عام 1972 لمادة ميكانيك التربة وعين أستاذاً مساعداً بعد ذلك.

- افتتح محمد شحرور مكتبًاً هندسيًا خاصًا لممارسة مهنة استشاري منذ عام 1973، بجانب الاستشارات في مكتبه الخاص، كما شارك في العديد من الاستشارات الفنية لكثير من المنشآت الهامة في سوريا.

- كتب محمد شحرور أيضًا "نحو أصول جديدة للفقه الاسلامي" عام 2000، وكتاب "تجفيف منابع الإرهاب" عام 2008، وكذلك كتاب "القصص القرآني" عام 2010، و "الكتاب والقرآن عام 2011، ثم كتب المجلد الثاني من "القصص والقرآن" عام 2012.

- قام محمد شحرور بتأليف "الدين والسلطة" و "الاسلام والايمان" عام 2014، كما كتب عن "فقه المرأة – نحو أصول جديدة في الفقه الاسلامي" عام 2015.

- أجريت مقابلات صحفية مع محمد شحرور من عدة صحف ومجلات عربية وأجنبية يومية وشهرية ودورية تدور حول أبحاثه والأحداث الراهنة بوقتها. 

- نُشرت للمفكر السوري محمد شحرور هذه الأبحاث في الدوريات والنشرات الصادرة عن هذه الهيئات. منها: مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية في نيويورك، جامعة هارفارد، جامعة بوسطن، جامعة دورتماوث، مؤتمر ميسا في شيكاغو 1998، جامعة برلين 2001، المجلس الإسماعيلي في لندن 2002، مؤسسة روكفلر في بيلاجيو إيطاليا، نادي العروبة في البحرين، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية جمعية التجديد في البحرين، والجمعية النسائية في البحرين، مجلة مقدمات في المغرب، مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد في المغرب. مجلس العلاقات الخارجية في ألمانيا، مؤسسة كونراد آدينآور الألمانية في عمان، جامعة يال الأمريكية في تركيا وغيرها.

أشهر أقوال المفكر السوري محمد شحرور
- إن أكبر خطأ أرتكب في الفقه الإسلامي هو نزع الصفة الحنيفية منه، وذلك بوضع المبدأ التالي: "لا مساغ للاجتهاد فيما ورد فيه نص صريح".

- العين لها تأثير واحد علمي وهو: "إذا نظر مجموعة من الأشخاص وركزو نظرهم إلى شخص معين وهو يمشي، فربما يؤدي إلى انزلاقه".

- فرغم خروج دعاتنا وفقهائنا على الفضائيات في كل مناسبة والتغني بتكريم الإسلام للمرأة، إلا أنه لا يخفى على أحد كيف كرس الفقه الموروث وضعًا مهينًا.
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