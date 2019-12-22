Advertisements
Advertisements
Advertisements

قوات النظام السوري تحاصر نقطة عسكرية تركية في إدلب

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أفادت وكالة أنباء روسية، اليوم الأحد، بأن قوات النظام السوري تحاصر نقطة عسكرية تركية شرق معرة النعمان في ريف إدلب.


وتأتي هذه التطورات الميدانية قبل أسابيع من قمة مرتقبة في أنقرة تبحث ملف سوريا، خصوصاً إدلب، وتجمع رؤساء تركيا رجب طيب أردوغان وروسيا فلاديمير بوتين وإيران حسن روحاني.



وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، "تحاصر قوات النظام حالياً نقطة المراقبة التركية في مورك، إثر سيطرتها على البلدة وكل القرى والبلدات الواقعة قربها في الجيب المحاصر في ريف حماة الشمالي" المجاور لإدلب.



وتعد نقطة المراقبة هذه الأكبر، وفق المرصد، في إدلب ومحيطها، حيث تتواجد القوات التركية في 12 موقعاً بموجب اتفاق مع روسيا، حليفة دمشق، حول خفض التصعيد في إدلب.



وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في خبر عاجل، أن "وحدات الجيش السوري بسطت سيطرتها" على 6 بلدات في ريف حماة الشمالي، أبرزها كفرزيتا واللطامنة ومورك. وكانت هذه البلدات تحت سيطرة الفصائل منذ العام 2012.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقطة عسكرية قوات النظام السوري ديمي تركية تحاصر إدلب

أخبار تهمك

قرار عاجل من النائب العام ضد وزير التموين

منذ يوم

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ يوم

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

منذ حوالي 8 ساعات

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 19 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 20 ساعة

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. البرلمان يوافق على التعديلات الوزارية الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الاتحاد الإسباني يعاقب برشلونة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

الفصائل المسلحة تستكمل سحب الأسلحة الثقيلة من إدلب السورية

قوات الأسد تواصل قصف مناطق سريان الهدنة

القوات السورية تتوغل في شمال خان شيخون وتقطع الطريق على القوات التركية

تركيا تتعنت.. وروسيا تحذر من استهداف عسكرييها بإدلب

الجيش السوري يطوق نقطة المراقبة التركية التاسعة شمال حماة

المرصد السوري: قوات النظام تحاصر موقع الجيش التركي

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
01:02 م

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

02:37 م

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

09:42 ص

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

09:00 م

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

06:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status