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قوات النظام السوري تحاصر نقطة عسكرية تركية في إدلب
الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:44 م
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الفجر
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أفادت وكالة أنباء روسية، اليوم الأحد، بأن قوات النظام السوري تحاصر نقطة عسكرية تركية شرق معرة النعمان في ريف إدلب.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، "تحاصر قوات النظام حالياً نقطة المراقبة التركية في مورك، إثر سيطرتها على البلدة وكل القرى والبلدات الواقعة قربها في الجيب المحاصر في ريف حماة الشمالي" المجاور لإدلب.
وتعد نقطة المراقبة هذه الأكبر، وفق المرصد، في إدلب ومحيطها، حيث تتواجد القوات التركية في 12 موقعاً بموجب اتفاق مع روسيا، حليفة دمشق، حول خفض التصعيد في إدلب.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في خبر عاجل، أن "وحدات الجيش السوري بسطت سيطرتها" على 6 بلدات في ريف حماة الشمالي، أبرزها كفرزيتا واللطامنة ومورك. وكانت هذه البلدات تحت سيطرة الفصائل منذ العام 2012.
وتأتي هذه التطورات الميدانية قبل أسابيع من قمة مرتقبة في أنقرة تبحث ملف سوريا، خصوصاً إدلب، وتجمع رؤساء تركيا رجب طيب أردوغان وروسيا فلاديمير بوتين وإيران حسن روحاني.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، "تحاصر قوات النظام حالياً نقطة المراقبة التركية في مورك، إثر سيطرتها على البلدة وكل القرى والبلدات الواقعة قربها في الجيب المحاصر في ريف حماة الشمالي" المجاور لإدلب.
وتعد نقطة المراقبة هذه الأكبر، وفق المرصد، في إدلب ومحيطها، حيث تتواجد القوات التركية في 12 موقعاً بموجب اتفاق مع روسيا، حليفة دمشق، حول خفض التصعيد في إدلب.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في خبر عاجل، أن "وحدات الجيش السوري بسطت سيطرتها" على 6 بلدات في ريف حماة الشمالي، أبرزها كفرزيتا واللطامنة ومورك. وكانت هذه البلدات تحت سيطرة الفصائل منذ العام 2012.
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